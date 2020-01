Novak Djokovic est unique, je ne peux même pas le décrire avec des mots

Le n ° 159 du monde serbe Viktor Troicki a l’opinion la plus élevée possible qu’un joueur de tennis puisse avoir sur un autre joueur car il est fortement impressionné par les capacités de son compatriote Novak Djokovic. Troicki, 33 ans et 32 ​​ans, Djokovic s’est imposé dans la décision finale de la finale de la Coupe ATP contre l’Espagne, alors qu’ils ont scié en deux sets Pablo Carreno Busta et Feliciano Lopez pour remettre à la Serbie le titre de Coupe ATP.

Djokovic, 16 fois champion du Grand Chelem, a été absolument phénoménal lors de la Coupe ATP en remportant chacun de ses six matchs en simple et en remportant également les deux matchs de double dans lesquels il a fait équipe avec Troicki. “Il (Djokovic) est unique, c’est l’explication”, a déclaré Troicki à Sport Klub.

“Je ne peux même pas le décrire avec les mots, ce qu’il fait est incroyable, parfois je pense ‘est-ce même réel?’ Même lorsque ses rivaux jouent au tennis bien meilleur – Kevin Anderson et Gael Monfils ont très bien joué contre lui (à la Coupe ATP) – ils le surpassaient parfois mais il est toujours dur, mentalement fort et il s’est maintenu dans les matchs et il savait qu’il survivrait à leurs courses.

“Je ne sais pas comment il fait tout cela. Probablement, quand vous atteignez ce niveau, mentalement vous devenez de plus en plus fort. C’est pourquoi le Big Three est toujours au sommet et je ne pense pas que nous en verrons encore trois champions dominants. ”