Novak Djokovic estime que Roger Federer est le GOAT

Si le live entre Novak Djokovic et Andy Murray a été produit hier, il était prévu pour aujourd’hui à 16h00, l’appel vidéo qui Novak Djokovic y Stan Wawrinka ils ont promis. Les Suisses et les Serbes se sont entretenus sur divers sujets, rassemblant des milliers de personnes sur leur compte Instagram en direct. Les deux ont commencé par beaucoup de rires, montrant à Wawrinka un porte-clés avec le pantalon avec lequel Stan a remporté Roland Garros en 2015, un vêtement qui a fait rire Nole et Murray hier. Après cela, ils ont tous deux parlé de beaucoup de tennis. Un discours très productif dont nous tirons le plus intéressant. La conversation a varié entre leurs propres questions et certains des fans qui ont ému chaque joueur.

Novak Djokovic a été considéré par beaucoup comme le mauvais garçon des trois grands

Stan Wawrinka: “Quand vous étiez jeune, vous étiez un type totalement différent de ce que vous êtes maintenant. Dans un film, vous ne pouvez pas avoir trois bons protagonistes, il doit toujours y avoir de mauvais, et je pense que Rafa et Roger sont les bons et vous avez le label mauvais, même si vous n’êtes vraiment pas. “

Novak Djokovic acquiesce et ajoute: “Au cours des trois ou cinq premières années, tout le monde a mal parlé de moi.”

Les deux s’entendent pour dire que Rafael Nadal est le meilleur joueur de tennis sur le plan mental

Stan Wawrinka: “Je dirais que Nadal a été le joueur de tennis le plus fort mentalement. Il y a eu des moments où vous avez été au-dessus de lui, mais grâce à sa force mentale, Rafa a réussi à se maintenir et à faire de grandes choses dans ce sport.

Novak Djokovic: “Il est évident que Rafa a une mentalité de champion. Ce qu’il a réussi à faire tout au long de ces années sur toutes les surfaces possibles fait de lui l’un des meilleurs joueurs de l’histoire. Il a toujours su se remettre de tous ces Je pense que parmi nous, il a été le plus puni physiquement, mais il a toujours su refaire surface et gagner de grandes choses. La résistance qu’il a, l’intensité qu’il apporte … Quand on le voit sauter dans le la piste vous intimide déjà. C’est un géant mental et aussi physique. “

Roger Federer est le meilleur joueur de tous les temps

Novak Djokovic: “On pourrait dire que Roger est le meilleur joueur de tennis de tous les temps. C’est un gars que tout le monde aime. Je ne m’attends pas à ce que les fans soient à mes côtés et je suis d’accord avec ça. Il en va de même pour Rafa. Je pense que l’opinion que tout le monde en a est parce qu’ils l’ont méritée. “

Djokovic sur Twisted vs. Third Ter Federer / Nadal: “On peut argumenter pourquoi isso é assim. Certainement, um fator é que ou Roger é talvez ou melhor de tous les tempos. Je dis OK, c’est aussi … et Roger. É assim também com Rafa. Contribuez-vous tel quel? Eu acho que não ”pic.twitter.com/uyF1JdIFKC – Break Point (@BreakPointBR) 18 avril 2020

Blagues sur l’âge de Wawrinka:

Novak Djokovic: “Hé Stan, tu as l’air plus jeune. Quel est ton secret?

Stan Wawrinka: “Désolé Nole, la recette n’est pas végétalienne.”

Les joueurs aideront les plus touchés financièrement

Novak Djokovic: “L’ATP distribuera entre 3,5 et 4 millions de dollars aux joueurs de tennis qui se situent en dessous des 250 premières places. Ils tenteront d’obtenir cet argent grâce aux prix de divers tournois, pour rendre l’écosystème du tennis plus durable. De plus, j’ai parlé avec de nombreux joueurs de tennis ces derniers jours, en particulier avec Roger et Rafa et nous avons convenu de donner également beaucoup d’argent pour aider dans cette cause. “

Leurs pires défaites en tant que joueurs de tennis professionnels

Novak Djokovic: “Je prends la finale de Roland Garros 2015 contre vous. Ce fut la défaite la plus frustrante que j’aie jamais connue en tant que joueur de tennis professionnel.”

Stan Wawrinka: “Ma défaite en demi-finale de la finale Nitto ATP contre Roger Federer. J’ai l’impression d’avoir complètement abandonné le jeu.”

.