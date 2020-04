Novak Djokovic et Andy Murray invitent les fans à participer à leur Q&R

Novak Djokovic et Andy Murray ont donné une nouvelle qui se répand rapidement sur les réseaux sociaux du tennis. Les Serbes et les Écossais, qui représentent ensemble 50% des célèbres Big Four, se rencontreront dans un Instagram Live pour répondre aux questions de leurs fans sur leur histoire et leur carrière.

La séance de questions-réponses devrait avoir lieu le vendredi 17, à 19 heures CEST, dans ce que Djokovic a surnommé «les plans les plus excitants du vendredi soir que nous aurons tout le mois».

. @ andy_murray et moi allons faire IG Live ensemble à 19h CEST ce vendredi.

Nous choisirons quelques questions pour répondre à nos carrières et à notre histoire. Commentez avec vos questions ci-dessous et rejoignez-nous pour les plans les plus excitants du vendredi soir que nous aurons tout le mois 😂 #tennisathome @atptour pic.twitter.com/59mOdEScOc – Novak Djokovic (@DjokerNole) 15 avril 2020

Les deux joueurs ont invité leurs fans à leur envoyer des questions en attendant car ils en choisiront à l’avance.

Donc, @DjokerNole et moi nous réunissons ce vendredi sur instagram et serons en direct à 18 heures BST pour répondre à certaines de vos questions. Nous choisirons quelques questions avant le Live, alors posez vos questions ci-dessous et à vendredi!

🔥 @atptour #tennisathome #stayhome pic.twitter.com/IMcSHeecuy – Andy Murray (@andy_murray) 15 avril 2020

L’initiative a évidemment été bien accueillie par la communauté du tennis, et les publications des stars ont reçu près de deux mille réponses, commentaires et retweets combinés en moins d’une heure après leur publication sur Instagram et Twitter. Nous leur souhaitons bonne chance dans la préparation des questions.