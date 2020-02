Novak Djokovic et Dominic Thiem défieront Rafael Nadal pour l’Open de France

L’ancien numéro un mondial et capitaine de la Coupe Davis en Australie, Lleyton Hewitt, a déclaré que Rafael Nadal affrontera une bataille difficile pour remporter le titre de l’Open de France cette année pour la 13e fois de sa carrière plus tard cette année. Hewitt dit numéro mondial

1 Novak Djokovic, de Serbie, qui a remporté son 17e titre du Grand Chelem à l’Open d’Australie de Melbourne le week-end dernier, et l’Autrichien Dominic Thiem, qui a battu Nadal à Melbourne et a atteint la finale là-bas en perdant contre Djokovic, seront des concurrents coriaces pour l’Espagnol à Roland Garros cette année.

Selon TennisHead, Hewitt dit: «Novak Djokovic peut désormais absolument gagner à Paris. Vous devez faire venir les deux finalistes de l’Open d’Australie. Dominic Thiem sera également une véritable menace à Roland Garros.

Mais Novak, la façon dont il se déplace et glisse sur terre battue, il y a déjà gagné, il est si fort sur cinq sets, il sera toujours une menace. Il faudrait dire tout de suite les deux [Australian Open] finalistes et Rafael Nadal sont les trois favoris de Roland Garros. “

Thiem a atteint la finale de l’Open de France en 2018 et 2019, s’inclinant face à Nadal lors de ces deux finales, mais a battu l’Espagnol lors d’autres épreuves sur terre battue. Djokovic a remporté l’Open de France une fois dans sa carrière, en 2016 et a atteint la finale à Paris à trois autres reprises. Les 12 titres de Roland-Garros de Nadal sont le plus grand nombre de victoires remportées par un joueur lors d’un seul Grand Chelem de l’histoire du sport.