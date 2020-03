Novak Djokovic et l’histoire d’Andre Agassi derrière sa raquette

La raquette Novak Djokovic est une arme indispensable qui aide le Serbe à exposer son jeu méticuleux. La raquette actuellement utilisée par Novak Djokovic est la PT113B basée sur le moule de raquette Ti / iRadical HEAD.

Cependant, la raquette a une histoire intéressante. Djokovic est revenu d’une blessure dévastatrice au coude qui l’a forcé à modifier son jeu. Ce qui signifiait qu’il devait trouver une nouvelle raquette. En effet, ses anciennes spécifications étaient vraiment lourdes avec un poids de balancement de 370.

Son style de jeu qui impliquait de couvrir la ligne de base nécessitait une raquette avec un poids de swing élevé. Cependant, ses problèmes de coude signifiaient qu’il devait passer à une raquette qui était plus légère et avait plus de puissance et de spin dans un cadre plus facile à utiliser.

Regarder – Quand Novak Djokovic a montré des compétences de raquette folles pendant l’entraînement

La personne qui l’a aidé n’était autre que la légende du tennis Andre Agassi. Ensemble, ils sont allés voir le vieux gourou de la raquette d’Agassi, Roman Prokes, à New York.

Voyons ce que la toute nouvelle arme de Novak avait pour caractéristiques distinctives.

Comment Novak Djokovic et Andre Agassi ont-ils innové la raquette parfaite?

La première chose qu’ils ont faite a été de réduire la quantité de ruban de plomb sur la raquette. En fait, cela a porté le poids de 359 à 353 grammes. Ensuite, l’équilibre est passé de 32,8 à 32,4 cm. La longueur a été augmentée pour maintenir le poids du swing élevé. Cependant, gardant son coude à l’esprit, il n’était pas trop haut. Ainsi, la raquette Djokovic est légèrement plus longue que la moyenne.

Cependant, le plus grand changement a été apporté au schéma de forage. Il est passé de 18 × 20 à 18 × 19. Cela a été fait pour donner à Novak un accès plus facile aux effets. Cependant, on a pris soin en même temps de ne pas perdre trop de contrôle du 18 × 20 ultra-serré.

Savoir plus – «Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic méritent plus de crédit» – Un membre de l’ATP salue les trois grands pour la réponse au coronavirus

Novak Djokovic utilise la poignée rectangulaire HEAD classique (palette TK57), la taille de poignée 3, la poignée en cuir de veau HEAD Finest et deux surgrips. La raquette est enfilée avec du boyau naturel dans le secteur à 27-28 kg et Alu Power Rough.

Cependant, vous devez vraiment être un Novak Djokovic pour jouer avec la raquette car elle a une configuration de cordes complexe. De plus, vous serez surpris de savoir que les raquettes approuvées par les joueurs de tennis ne sont généralement pas celles avec lesquelles ils jouent. En effet, les joueurs récréatifs ne peuvent pas s’adapter aux raquettes généralement plus lourdes et sophistiquées.

Par exemple, Novak Djokovic approuve le HEAD Graphene 360 ​​Speed ​​Pro qui est un instrument plus facile à utiliser.