Novak Djokovic et Marin Cilic battus par les meilleures têtes de série lors des débuts en équipe

Le numéro un mondial Novak Djokovic et le champion de l’US Open 2014 Marin Cilic ont subi une défaite dans leur équipe de double aux championnats de tennis de Dubaï. Djokovic, 32 et 31 ans, Cilic n’avait aucune chance contre Rajeev Ram et Joe Salisbury alors que le duo tête de série gagnait 6-2 6-2.

Djokovic et Cilic ont connu un mauvais début de match, les deux ayant abandonné leurs premiers matchs de service. Après avoir pris une avance confortable de 4-0 au premier set, Ram et Salisbury ont régulièrement servi le reste du set pour remporter le premier match.

Djokovic et Cilic ont fait un début positif dans le deuxième set en effectuant leurs deux premiers matchs de service pour une avance de 2-1. Après avoir remporté quatre matchs de service d’affilée, Djokovic et Cilic ont de nouveau déçu de façon consécutive des pauses consécutives alors que Ram et Salisbury ont remporté cinq matchs consécutifs pour clôturer le match.

Ram et Salisbury étaient parfaits sur leurs points de rupture alors qu’ils convertissaient chacune de leurs quatre chances de points de rupture en seulement 55 minutes de jeu. Les meilleures têtes de série ont également affiché de bonnes performances en remportant 85% de leurs premiers points de service et ont également sauvé les deux chances de points de rupture qu’elles ont rencontrées dans le match.