Novak Djokovic et Marin Cilic rencontreront les meilleures têtes de série à Dubaï

Le numéro un mondial Novak Djokovic et la star du tennis croate Marin Cilic se sont associés pour jouer ensemble en double au Dubai Duty Free Tennis Championship la semaine prochaine. Djokovic, 32 et 31 ans, Cilic fera ses débuts en duo sur les courts en dur de Dubaï car ils n’ont pas joué dans l’équipe.

Djokovic et Cilic n’ont pas reçu de tirage favorable à Dubaï car ils affronteront Rajeev Ram et Joe Salisbury, les têtes de série, dans leur premier match du tournoi. Ram et Salisbury, qui jouent ensemble depuis le début de 2019, ont disputé cinq finales l’année dernière et ont participé aux finales Nitto ATP.

Ram et Salisbury ont remporté deux titres l’an dernier, mais l’un de ces deux titres est venu à Dubaï alors que les deux ont battu Ben McLachlan et Jan-Lennard Struff pour tout gagner. Maintenant, Ram et Salisbury ont fait un début parfait pour la nouvelle saison en se rendant à l’Open d’Australie pour remporter leur premier titre d’équipe en Grand Chelem. Reste à savoir si Djokovic et Cilic pourront faire une grosse surprise et assommer les champions en titre.