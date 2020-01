«Novak Djokovic et moi avons eu des matchs mémorables à ..»

Avant leur premier affrontement à Monte-Carlo 2006, personne n’aurait pu prévoir 50 matchs du Tour entre Roger Federer et Novak Djokovic! Le Suisse l’a emporté contre un joueur de 18 ans, mais ce n’est que le début de ce qui s’est avéré être l’une des plus grandes rivalités du monde du tennis, avec deux légendes qui se sont affrontées 49 fois jusqu’à présent.

Djokovic a un avantage de 26-23 jusqu’à présent avant son 50e affrontement marquant en demi-finale de l’Open d’Australie, avec deux joueurs dominants à Melbourne Park (13 titres combinés depuis 2004) se disputant la place en finale.

Novak est le favori dans celui-ci, le champion en titre ayant bien joué lors des cinq matchs précédents tandis que Roger devait supporter deux obstacles difficiles contre John Millman et en particulier Tennys Sandgren. Contre l’Australien, Federer a survécu à un bris d’égalité de match difficile où il avait une fiche de 8-4, travaillant encore plus dur contre l’Américain qui n’avait pas moins de sept balles de match dans le quatrième set avant que Roger n’effectue un retour et ne crée un autre affrontement Djokovic.

Néanmoins, le Suisse s’est blessé à l’aine lors de la rencontre précédente et il devrait être intéressant de voir s’il peut augmenter son jeu et avoir une chance contre le Serbe qui l’a renversé lors des cinq dernières rencontres majeures. “C’est agréable de voir Milos Raonic jouer à nouveau très bien; il a joué un grand tournoi.

Il m’a battu à Wimbledon 2016, ce qui me fait encore très mal, et je veux le voir bien. Il a rappelé à tout le monde qu’il appartient là-haut dans le classement et non aux alentours de la 50e place. D’un autre côté, Novak Djokovic aime jouer ici, il est multiple champion et nous avons eu des matchs mémorables dans le passé et je ferais mieux de me sentir mieux qu’aujourd’hui si je veux avoir une chance de battre le prochain adversaire. Sinon, je fais vraiment du ski. ”