Novak Djokovic et Rafael Nadal annoncent un don de près d’un million de dollars pour le soulagement des feux de brousse australiens

Novak Djokovic et Rafael Nadal, les deux premiers joueurs du classement ATP et principale attraction de la finale de la Coupe ATP entre l’équipe de Serbie et l’équipe d’Espagne, se sont intensifiés et ont annoncé un grand don de 725000 dollars australiens pour aider les efforts de secours contre les feux de brousse.

Le don a été fait par l’ATP au nom des joueurs. Novak Djokovic a fait la grande annonce, mais Nadal était juste à côté de lui. Les fonds iront à World Wildlife Australia et au Natural Recovery Fund.

Une grande annonce #ATPCup!

Players Les joueurs @ atptour ont fait un don de 725 000 $ à @WWF_Australia et au Fonds de récupération de la nature dans le cadre des efforts de secours contre les feux de brousse. pic.twitter.com/dkJGYLxyU6 – ATPCup (@ATPCup) 12 janvier 2020

«ATP va faire don, au nom des joueurs, de 725 000 dollars australiens au World Wildlife Fund et j’espère que cette contribution, ce don fera une différence.

Merci beaucoup! », A déclaré Novak Djokovic tandis que Rafael Nadal pouvait être vu applaudir et soutenir les mots du serbe parmi les ovations bruyantes provenant des tribunes. ”