Novak Djokovic et Rafael Nadal gagnent 500 points pour prolonger le no. 1 bataille

La semaine derrière nous a apporté deux tournois ATP 500 et le dernier événement ATP 250 du Golden Swing en Amérique du Sud. 370 points séparent les meilleurs joueurs mondiaux Novak Djokovic et Rafael Nadal après avoir décroché des titres à Dubaï et à Acapulco, célébrant les couronnes la même semaine pour la troisième fois et poussant le non.

1 bataille vers Indian Wells et Miami. Novak a sauvé trois balles de match en demi-finale contre Gael Monfils, remportant une victoire plus convaincante sur Stefanos Tsitsipas pour le premier titre dans le désert depuis 2013, gagnant déjà plus de 3000 points en 2020 et espérant obtenir un score parfait de 18-0 dans les prochains événements.

Nadal était trop fort pour tous ses rivaux à Acapulco, y remportant le premier titre depuis 2013 et restant en contact avec Novak avant les premiers événements Masters 1000 de la saison. Nadal compte désormais près de 3000 points d’avance sur le numéro un mondial.

3, même si ce n’est plus Roger Federer comme son plus proche rival. Le Suisse a dû éviter Dubaï en raison d’une blessure, perdant 500 points et permettant à Dominic Thiem de le dépasser et de devenir le 11e joueur actif dans le top-3. Plus de 1000 points séparent encore Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas et Alexander Zverev tandis que Matteo Berrettini et Gael Monfils ont toujours le même nombre de points devant David Goffin qui complète le top 10.

Karen Khachanov a gagné deux places après avoir atteint les quarts à Dubaï, pénétrant à nouveau dans le top-15 et aidé Medvedev et Rublev à réaliser quelque chose que les Russes n’avaient jamais fait auparavant, avec trois joueurs dans le top-15.

Grigor Dimitrov est de retour dans le top 20, devant le finaliste d’Acapulco Taylor Fritz qui a décroché le top 25. Daniel Evans est à nouveau dans le top 30 alors que Nick Kyrgios est à peine resté dans le top 40 après avoir perdu beaucoup de points à Acapulco après une retraite anticipée. Liste de classement ATP