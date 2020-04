Novak Djokovic et sa femme écrasent le défi de 100 volées d’Andy Murray

Novak Djokovic et son épouse, Jelena, ont répondu au grand défi d’Andy Murray et de Kim Sears en 100 volées. Nole a projeté la balle de tennis dans le ciel lors de la dernière volée et l’a rattrapée à l’aide de la poche de son pantalon.

«Idemo! Le défi de 100 volées était trop facile pour Jelena Djokovic. Haha, bravo! Merci pour la nomination amusante, Kim et Andy Murray! » a écrit Djokovic sur Instagram.

Outre Novak Djokovic et Jelena, d’autres joueurs ont également été nommés dans le défi.

Murray veut voir en particulier Mirka et Roger Federer. «Envoi d’un défi à tous les joueurs et fans de tennis… Le défi 100 Volley. Il n’y a eu ni combats ni querelles pendant le tournage de cette vidéo. Je pense que la dernière volée a été dirigée contre ma tête … profitez-en, je ne peux pas être le seul à vouloir voir Rog et Mirka frapper quelques balles ensemble … “, a écrit Murray un jour sur Instagram jeudi.