Novak Djokovic et son épouse Jelena versent 1 million d’euros à la lutte contre le coronavirus en Serbie

Le n ° 1 mondial Novak Djokovic est la dernière star du tennis à faire un don massif pour la lutte contre le coronavirus.

Le couple a promis 1 million d’euros (environ 897 000 £) qui iront à des fournitures médicales dans leur Serbie natale pour aider à lutter contre Covid-19.

Plus de 25 000 personnes dans le monde ont déjà perdu la vie avec plus de 550 000 cas alors qu’en Serbie 457 infections ont été signalées avec huit décès.

La famille Djokovic, cependant, contribue un million d’euros à la lutte.

“Je souhaite exprimer ma gratitude à tout le personnel médical à travers le monde et dans ma Serbie natale pour avoir aidé toutes les personnes infectées par le coronavirus”, a déclaré 17 fois vainqueur du Grand Chelem aux médias serbes.

«Malheureusement, de plus en plus de personnes sont infectées chaque jour. Ma femme Jelena et moi préparons un plan pour donner au mieux nos ressources aux personnes dans le besoin.

«Notre don est d’un million d’euros pour l’achat de ventilateurs et d’autres équipements médicaux.»

Les autres joueurs de tennis de Djokovic Roger Federer et Rafael Nadal a également annoncé des dons importants pour la lutte contre Covid-19 dans leur pays d’origine plus tôt cette semaine.

