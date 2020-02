Novak Djokovic et Stefanos Tsitsipas sur Collision Course aux championnats de tennis hors taxes de Dubaï 2020

Les championnats de tennis hors taxes ATP de Dubaï devraient commencer le 24 février. L’événement mettra en vedette certains des plus grands noms du tennis masculin et des affrontements vraiment passionnants, dès le premier tour avec Novak Djokovic et d’autres joueurs.

L’événement ATP 500 à Dubaï débutera la semaine prochaine et les tirages au sort seront terminés. L’événement manquera à Roger Federer, qui a récemment subi une opération au genou droit. Le tournoi s’annonce passionnant, malgré l’absence du maestro suisse.

Novak Djokovic revient à Dubaï en tête de série

Des joueurs comme Novak Djokovic, Stefanos Tsitsipas, Gael Monfils, Fabio Fognini, Karen Khachanov, Marin Cilic, Andrey Rublev ne sont que quelques-uns des nombreux noms passionnants qui joueront à Dubaï.

Et quand il y aura tant de meilleurs joueurs participants, nous aurons de merveilleux matchs du premier tour.

Pour commencer, regardons les affrontements du premier tour les plus notables à Dubaï.

Celui qui ressort immédiatement est Benoit Paire contre Marin Cilic. D’un côté, un Cilic solennel et calme, tandis que de l’autre un Français avec la capacité de tirs mercuriels, mais également sensible à l’implosion.

Un autre Français mercurial, Gael Monfils affrontera le Hongrois Marton Fucsovics. Monfils est en grande forme, ayant remporté l’Open de Rotterdam la semaine dernière et l’Open de Montpellier la semaine précédente.

Novak Djokovic affrontera Malek Jaziri, de Tunisie, dans le premier affrontement. La paire n’a joué qu’une seule fois dans sa carrière et Novak a remporté ce match. Il ne devrait avoir aucun mal à passer.

D’autres matchs notables du premier tour incluent:

Daniel Evans contre Fabio Fognini

Jan-Lennard Struff contre Roberto Bautista Agut

Hubert Hurkacz contre Alexander Bublik

Pablo Carreno Busta contre Stefanos Tsitsipas

En regardant les têtes de série et les tirages, voici les affrontements prévus en quart de finale à Dubaï ouvert.

Djokovic[[1]contre Khachanov[[sept]

Monfils[[3]contre Paire[[8]

Roublev[[6]v Fognini[[4]

Bautista Agut[[5]contre Tsitsipas[[2]

Bien que tous ces affrontements soient passionnants, Monfils vs Paire est tout simplement alléchant. Mais là encore, cela se produira si Paire baisse la tête et garde sa concentration lors de ses tours précédents.

Mohamed Safwat, Malek Jaziri et Prajnesh Gunneswaran figureront également dans le tournoi en tant que participants au joker.