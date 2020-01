Novak Djokovic et Viktor Troicki remportent le titre pour la Serbie

Après une défaite difficile contre la Russie lors de la finale de la Coupe Davis en novembre, les Serbes étaient déterminés à corriger ces erreurs lors de la première Coupe ATP en Australie, marquant six victoires pour devenir champions. Dans le match pour le titre contre l’Espagne au Ken Rosewall Arena de Sydney, la Serbie a évincé l’Espagne 2-1 pour soulever le trophée, venant d’une victoire vers le bas pour se placer au sommet du tennis masculin.

Comme toujours, Novak Djokovic était là pour mener la Serbie vers la couronne, marquant six victoires en simple et maintenant la Serbie en vie avec un triomphe 6-2, 7-6 sur le numéro un mondial. 1 Rafael Nadal, réduisant l’écart à l’Espagnol sur la liste de classement ATP et gardant la Serbie en vie avant la rencontre de double.

Là, Novak et Viktor Troicki ont battu Pablo Carreno Busta et Feliciano Lopez 6-3, 6-4 en une heure et 15 minutes pour combler le déficit et mettre leur nom sur ce beau trophée. Novak a perdu le service dans le premier match après une terrible erreur de Troicki au filet, Lopez envoyant les Espagnols 2-0 après une prise à l’amour.

Les Serbes ont commencé à jouer beaucoup mieux après cela, perdant à peine un point au service à la fin du set et brisant Lopez dans le sixième match pour égaliser le score à 3-3. Servant un 3-4, Carreno Busta a subi une pause après avoir envoyé un revers long, avec Novak tenant à l’amour dans le prochain match pour assurer le premier match pour la Serbie.

Portés par cet élan, les Serbes ont cassé Lopez au début du deuxième set, sauvant un point de rupture dans le sixième match suite à un service en plein essor de Novak pour rester en tête et se rapprocher de la ligne d’arrivée. Au service de la victoire et du titre, Djokovic a tenu à conclure l’accord et à entamer une grande fête avec ses coéquipiers, écrivant l’histoire en tant que premiers champions de la Coupe ATP.