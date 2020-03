Novak Djokovic évince Murray pour affronter Roger Federer

En 2014, Novak Djokovic a regagné le trône de l’ATP après Wimbledon, embrassant un autre règne qui durera jusqu’aux dernières étapes de 2016, quand Andy Murray devancera son adversaire au tout dernier moment. Avant Wimbledon, le Serbe a conquis le “Sunshine Double” à Indian Wells et Miami, remportant son deuxième titre consécutif dans le désert pour remporter trois trophées Indian Wells.

Un an plus tard, Novak est revenu en Californie après avoir remporté le titre à Melbourne, dépassant par-dessus tout ses rivaux et comme favori lors du premier Masters 1000 de la saison. Renversant Marcos Baghdatis, Albert Ramos-Vinolas et John Isner avant que Bernard Tomic ne lui donne un coup de pied dans les quarts, propulsant Djokovic dans la sixième demi-finale où il a battu Andy Murray 6-2, 6-3 en une heure et 28 minutes.

C’était le 25e affrontement sur le Tour entre deux contemporains et la 17e victoire de Djokovic qui avait saisi les six rencontres contre Andy après Wimbledon 2013, dominant à la fois au service et au retour pour franchir la ligne d’arrivée en premier et établir le choc du titre contre Roger Federer.

Au service de moins de 50%, le Britannique n’avait aucune chance contre un rival aussi fort, frappant moins de dix vainqueurs et pulvérisant une trentaine d’erreurs pour nuire à ses chances, perdant la moitié des points dans ses matchs et subissant quatre pauses sur six opportunités offertes à Novak.

Le Serbe a forgé la victoire dans les points les plus courts jusqu’à quatre coups malgré le même nombre de vainqueurs de service, faisant plus de dégâts avec le premier coup de fond ou revenant pour sceller l’affaire et rester sur la trajectoire du titre. Djokovic a tenu à 15 avec un vainqueur de service dans le premier match, assurant une pause dans le deuxième match après un coup droit lâche de Murray et ouvrant un avantage 3-0 après quelques égalités dans le troisième match.

Andy a réussi un coup droit facile dans le sixième match pour se faire casser à nouveau, restant loin derrière et ne pouvant pas imposer ses tirs. Soudainement, le Britannique a fait une pause avec un vainqueur du revers après un coup de filet chanceux, réduisant le déficit avant de connaître une pause amoureuse dans le huitième match pour remettre le premier match à Novak après 36 minutes.

Avec rien ne fonctionnant à sa façon, Murray a perdu son service dans le deuxième match du deuxième set et Novak a ramené le match suivant à la maison avec un vainqueur de service pour prendre l’avantage 6-2, 3-0. Andy a survécu à un autre match difficile pour au moins éviter un bagel, gaspillant deux chances de pause lors du prochain match alors que Djokovic a remporté quatre points d’affilée pour garder le service intact et ouvrir une avance de 4-1.

Le Britannique a sauvé une balle de match dans le huitième match avant que Novak ne conclue l’affaire quelques minutes plus tard, se qualifiant pour sa cinquième finale dans le désert.