Novak Djokovic évince Rafael Nadal après avoir dominé ..

Après une brillante année 2013 qui l’a vu remporter sept titres notables, Rafael Nadal a recommencé à lutter en 2014, ratant une chance de remporter l’Open d’Australie et perdant du terrain sur sa terre aimée à Monte-Carlo, Barcelone et Rome.

Il a fait une dernière poussée en battant Novak Djokovic à Roland Garros pour sa neuvième couronne du Grand Chelem à Paris, mais les choses n’ont pas semblé brillantes pour le reste de la saison, étant écarté entre Wimbledon et Pékin avec une blessure au poignet droit et jouant seulement trois tournois d’ici la fin de la saison.

Hors de rythme et sans matches compétitifs, Rafa était loin d’être le meilleur en 2015, malgré plus de 60 victoires sur le Tour, remportant trois titres plus petits et restant loin de la gloire du Grand Chelem pour la première fois depuis 2004 après être tombé face à Tomas Berdych. en quart de finale de l’Open d’Australie et Novak Djokovic dans le même tour à Roland Garros.

En outre, Nadal est resté les mains vides lors de ses tournois bien-aimés sur terre battue en avril et mai, y compris une défaite 6-3, 6-3 en demi-finale contre Novak à Monte-Carlo. Le Serbe a renversé l’Espagnol pour la deuxième fois en trois ans en Principauté, remportant sa cinquième victoire sur terre battue sur Nadal et allant jusqu’au bout après avoir battu Tomas Berdych lors du match pour son quatrième titre consécutif en Masters 1000.

Novak a été le joueur à battre au cours des deux dernières saisons, envoyant sa domination à un autre niveau en 2015 après avoir conquis 11 trophées au total, dont trois tournois du Grand Chelem, les finales ATP et pas moins de six tournois Masters 1000, performant avant tout les autres.

Novak a remporté les quatre rencontres contre Rafa cette saison et ne lui a donné aucune chance à Monte-Carlo également, motivé et motivé pour venger cette défaite à Roland-Garros 12 mois plus tôt lors de leur dernière rencontre, battant Nadal pour la septième fois consécutive pour transformer leur rivalité en sa faveur.

Comme aucun autre joueur, Djokovic est capable de dompter les tirs de Nadal et de garder les points sur sa raquette, de rester en contact avec l’Espagnol dans les échanges plus longs et de casser ses armes et son rythme dans les rallyes les plus courts pour prendre de l’élan et accumuler la pression sur l’autre. côté du filet.

Rafa n’a pas mal joué dans ce match, mais ce n’était pas suffisant pour un résultat plus favorable, perdant son terrain à 3-3 dans les deux sets pour donner la victoire à son rival, incapable d’exceller Novak dans l’essentiel points ou trouver une partie de son ancienne magie qui transformerait le tableau de bord en sa faveur.

Avant ce match, Djokovic avait une énorme avance de 15-2 dans les rencontres quand il garderait Rafa sous 50% des deuxièmes points de service gagnés, en s’appuyant sur celui de Monte-Carlo également après avoir réduit l’Espagnol à 48% des points gagnés après manque le premier service.

Novak a servi à 75% et a eu des problèmes dans trois des quatre premiers matchs de service, repoussant deux chances de pause sur trois pour limiter les dégâts et naviguant au cours des cinq derniers matchs pour garder son rival dans la zone de danger.

Nadal avait un point de rupture dans le septième match exténuant du premier set, manquant cette opportunité et perdant le service dans le tout suivant pour donner l’avantage à Novak. Quelque chose de similaire s’est produit dans le septième match du set numéro deux lorsque Rafa a gaspillé cinq points de jeu pour subir une pause, ce qui a pratiquement scellé son destin dans ce match.

L’élément crucial dans le triomphe de Novak était sans aucun doute son revers, comme plusieurs fois contre Nadal, contrôlant le rythme depuis la ligne de base et déplaçant Rafa autour du terrain. L’Espagnol a été forcé de frapper de nombreux coups droits de la cour de publicité et il a été difficile pour lui de retourner du côté des dieux et de défendre son revers comme il l’aurait voulu.

De plus, Novak a dompté de manière dominante le coup droit de son rival, laissant l’un des coups les plus brutaux du tennis sans puissance ni profondeur qui donnerait à Nadal l’avantage dans les échanges. Rafa a frappé sept vainqueurs de son aile plus substantielle mais au prix de 22 erreurs, dont 13 sans force!

Djokovic peignait le terrain avec son revers, les écrasant le long de la ligne pour forcer les erreurs de Nadal qui frappait loin de sa zone de confort, incapable de blesser Novak à partir de là. Ils avaient un nombre similaire de vainqueurs de service, Novak a frappé 12 contre dix pour Nadal, et le Serbe était 22-18 devant les vainqueurs sur le terrain, tirant 11 de son seul coup droit.

Après avoir ouvert quelques matchs alors qu’il tentait de trouver la zone, Novak s’est installé sur un bon rythme et ils ont également eu un nombre similaire d’erreurs non forcées (18-17), bien qu’il ait forcé 15 erreurs forcées de Rafa, en restant sur seulement huit en raison à un meilleur positionnement sur le terrain et à des coups de fond

Nadal a également connu trois doubles fautes et était sur un ratio global négatif avec 28 vainqueurs et 35 fautes contre 34 vainqueurs et seulement 26 fautes de Novak. Rien ne pouvait séparer les rivaux dans les rallyes avec cinq coups ou plus, Nadal menant 31-30, et Novak a remporté sa victoire grâce à un affichage dominant dans la gamme la plus courte jusqu’à quatre coups, évinçant son adversaire 39-23 dans les points les plus rapides cela lui donnerait toujours un avantage contre Rafa.