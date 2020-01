Novak Djokovic évince Roger Federer pour écrire l’histoire

N ° mondial 2 et le septuple champion de l’Open d’Australie est à une victoire de remporter la huitième couronne à Melbourne Park, battant Roger Federer 7-6, 6-4, 6-3 en deux heures et 18 minutes. C’était le 50e match ATP Tour entre deux grands rivaux qui ont partagé 13 titres de l’Open d’Australie depuis 2004, Novak marquant le 27e triomphe dans l’affrontement où il était un grand favori.

Souffrant d’une blessure à l’aine lors de ce match épique avec Tennys Sandgren il y a deux jours, la star suisse a fait de son mieux pour se tenir au niveau avec un adversaire puissant, frappant plus de gagnants que Novak mais aussi plus d’erreurs directes, incapable de trouver le moyen de rester. dans les rallyes avec l’adversaire qui est resté en dessous de 20 fautes directes!

Ainsi, Novak en est à sa 26e finale majeure, s’éloignant de Rafael Nadal et devenant le premier joueur de l’ère Open avec huit matchs de titre dans deux tournois différents, en compétition pour le trophée à huit reprises également à New York.

Roger a vaincu Wimbledon en demi-finale à Wimbledon en 2012 et c’est toujours sa dernière victoire majeure contre le Serbe qui a marqué six victoires consécutives sur les Suisses sur la plus grande scène, repoussant ces deux balles à Wimbledon l’année dernière et ayant beaucoup journée plus facile au bureau aujourd’hui, malgré un mauvais départ.

Contre toute attente, Roger a lancé l’action avec un avantage de 4-1, 40-0, ayant une grande chance de briser le service de Djokovic trois fois de suite avant que Novak ne tire ce match et ne prenne de l’élan qui l’a conduit vers un retour et l’ouverture. ensemble, le tournant qui lui a donné un regain de confiance massif.

Servant à 73%, le Serbe a mieux joué au premier et au deuxième service, repoussant cinq des sept chances de pause et volant quatre fois le service de Roger sur 11 occasions de contrôler le tableau de bord et de ramener la victoire à la maison avec style.

Dans les sets deux et trois, Djokovic a perdu 12 points au total au service, sans jamais faire face à un point de rupture et défiant Roger de répéter la même chose pour rester en lice, ce que le Suisse n’a pas été en mesure de produire, mettant fin à sa course dans les quatre derniers à l’âge de 38 ans.

Désireux de rester agressif, Roger a frappé 26 vainqueurs et 19 fautes directes dans le premier match, trouvant le rythme au retour pour des pauses consécutives et une avance massive de 4-1, 40-0. Federer a réussi un coup droit facile dans le match d’ouverture du match pour offrir à Novak deux chances de pause, les repoussant avec deux vainqueurs et tenant après le quatrième diable avec un vainqueur en coup droit en coup droit, évitant un revers précoce et un élan accéléré.

Un revers incroyable sur la ligne gagnante a assuré une pause à 15 pour les Suisses dans le deuxième match, faisant le meilleur départ possible et espérant consolider la tête dans le prochain match. Djokovic a néanmoins retiré la pause après avoir forcé une erreur de Federer, ouvrant un avantage de 40-15 au service et ayant l’air bien de niveler le score à 2-2.

Au lieu de cela, Roger est resté dans le match et a converti la troisième chance de pause lorsque le Serbe a marqué un revers, tirant deux vainqueurs à 30-30 dans le cinquième match pour ouvrir une avance de 4-1. Face à trois points de rupture lors du sixième match, Djokovic, en difficulté, a placé deux vainqueurs de service avant que Roger ne gaspille le troisième avec un coup droit lâche, permettant au rival de ramener le match à la maison et de réduire le déficit à 4-2.

Tirant de tous les cylindres, Federer a clôturé le septième match en un rien de temps avec une prise en main amoureuse, forçant Djokovic à servir pour rester dans le set, ce à quoi peu de gens pouvaient s’attendre avant le début de l’affrontement. Sans aucun rythme au service, il y a eu une autre égalité sur le service de Djokovic dans le huitième match, le champion en titre tenant pour saisir un autre match et prolonger le set pour au moins un match de plus, à deux points de la défaite.

Servant pour le set à 5-3, Federer s’est retrouvé à 40-0, Djokovic a repris le dessus après avoir forcé une erreur du Suisse à ajouter plus de drame à l’ouverture du score. Novak a réussi à maintenir le score à égalité à 5-5, prenant trois matchs de suite et maintenant beaucoup mieux sur le terrain.

Perdant la concentration, Roger a marqué un revers pour offrir deux occasions de pause à Djokovic, repoussant les deux et décrochant deux gagnants pour avancer de 6-5. Djokovic place deux as à 30-30 dans le 12e match, établissant un bris d’égalité qu’il a réclamé 7-1 avec un retour gagnant pour une avance rapide après une heure et deux minutes.

Avec l’élan de son côté après ce revirement dans le premier match, Djokovic a dominé le service dans le set numéro deux, attendant patiemment une chance sur le retour et assurant la pause à 5-4 pour prendre deux sets à aimer et saisir un énorme avantage que nous ne gaspillerait jamais.

Novak a tenu à 15 dans le premier match lorsque Roger a pulvérisé une erreur de revers, continuant là où il était parti dans la deuxième partie de l’ouvreur et espérant plus de la même chose au retour. Face à deux chances de pause au deuxième match, le Suisse est resté concentré pour repousser les deux avec des services en plein essor, ajoutant deux autres pour ramener le match à la maison et égaliser le score à 1-1.

Pour le quatrième match de service d’affilée, Djokovic n’a ressenti aucun problème derrière le tir initial, retenant son amour suite à une erreur forcée de Federer de remonter 2-1 avant que Roger ne retienne un vainqueur de service pour rester du côté positif du tableau de bord.

Une autre prise puissante a propulsé le Serbe 3-2, perdant à peine un point dans ses matchs jusqu’à présent dans le deuxième set et mettant Federer au défi de le répéter s’il voulait suivre son rythme. Le Suisse a repoussé une chance de pause dans le prochain match, profitant d’un vainqueur de service et forçant une erreur de Novak à verrouiller le résultat à 3-3, survivant à la première partie du set sans plus gros problèmes.

Fort de ses matchs, Novak a assuré le septième match avec un vainqueur en crosscourt au revers, suivi de Roger qui a également produit une prise rapide pour renvoyer la pression de l’autre côté. Après une prise confortable après une autre, Djokovic a décroché un vainqueur de service pour obtenir un avantage de 5-4, Federer servant à rester dans le set après la pause.

Déterminé à éviter un autre bris d’égalité, Djokovic a rompu avec un incroyable vainqueur en coup droit court en croix, prenant le set 6-4 et ayant l’air destiné à jouer dans une autre finale de Melbourne. Novak a clôturé le match d’ouverture du troisième set avec le neuvième match de suite sans donner aucune chance à Federer qui a également saisi le deuxième match pour un début positif.

Produisant des tirs profonds et précis des deux ailes, le Serbe s’est assuré un autre avantage avec un service parfaitement adapté, sans avoir à jouer contre les chances de pause depuis le sixième match du set d’ouverture qui a été l’un des tournants de toute la rencontre.

Prêt à se battre jusqu’à la fin, Roger a décoché quelques bons coups pour passer le quatrième match sans aucun problème, nivelant le score à 2-2 et espérant au moins une chance au retour. Au lieu de cela, Djokovic a obtenu un autre as pour prendre une avance de 3-2, défendant à la fois le premier et le deuxième service pour éloigner Roger des chances de pause.

Le Suisse a inscrit un revers dans le prochain match pour perdre un point de jeu, face à un autre diable et ensuite une chance de pause lorsque Novak lui a forcé une erreur. Le Serbe a décroché un coup droit croisé en zone droite, prenant une avance de 4-2 et presque émergeant au sommet avec deux sets et une pause.

Federer a ouvert le match suivant avec un coup droit gagnant, saisissant le deuxième point avec un vainqueur de la volée pour une chance bien méritée au retour qu’il devait décrocher pour avoir une chance. Pourtant, il a gaspillé ses opportunités, permettant à Novak de ramener le match à la maison avec un revers parfait sur la ligne qui a poussé le champion en titre à un match de la huitième finale de l’Open d’Australie.

Servant pour rester dans le match, Federer a tenu à 30 pour réduire le déficit à 5-3 avant que Djokovic n’ait tenu dans le prochain match pour livrer la 27e victoire sur Roger et a mis le choc contre Dominic Thiem ou Alexander Zverev dimanche.