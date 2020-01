Novak Djokovic explique comment il transforme son service sous-estimé en arme

Rivaux, méfiez-vous, Novak Djokovic a encore augmenté son jeu alors qu’il commence à transformer son service, qui, selon lui, a toujours été un peu sous-estimé, en arme.

Le Serbe a travaillé sur son service pendant la morte-saison et tout au long de l’été australien, l’amélioration a été notable.

Lors de son affrontement au deuxième tour de l’Open d’Australie contre Tatsuma Ito au Japon, le 16 fois vainqueur du Grand Chelem a fait chuter 16 as et n’a perdu que 11 points au service (53/64).

Il a révélé lors de la conférence de presse d’après-match qu’il avait mis les verges dures.

«Mon service a très bien fonctionné au premier tour et au deuxième tour. C’est quelque chose sur lequel j’ai travaillé pendant la morte-saison », a-t-il déclaré.

«C’est l’une des priorités des séances d’entraînement, essayer d’obtenir l’avantage de gagner beaucoup de points faciles au premier service. Cela a été payant jusqu’à présent dans la Coupe ATP et deux matches ici. “

3R c’est parti idemooo 💪🏼 #AusOpen pic.twitter.com/zzB7JDX5zR

– Novak Djokovic (@DjokerNole) 22 janvier 2020

Cependant, Eurosport est allé encore plus loin et l’ancien vainqueur du Grand Chelem et analyste de Game, Schett et Mats Boris Becker l’a interrogé sur sa «faiblesse».

“Voir le coude et tout le reste, à ce que vous faites maintenant”, a déclaré Becker à Djokovic. «Qu’est-il arrivé à votre service? Cela est passé d’une faiblesse à une arme. »

Djokovic, qui a ajouté Goran Ivanisevic à son équipe d’entraîneurs l’an dernier, a déclaré que l’amélioration de son service était “l’une des priorités” avant la campagne 2020.

“Je pense que mon service a probablement été sous-estimé comme l’une des armes parce que j’ai eu la chance de revenir si bien tout au long de ma carrière et de me lancer dans les rallyes, en me déplaçant plutôt bien et en jouant un jeu de base précis”, a-t-il déclaré.

«Mais le service m’a beaucoup aidé à me sortir des ennuis au cours de ma carrière, me donnant beaucoup de points gratuits, surtout lorsque je jouais mes meilleures saisons comme 2011 et 2015. [when] J’ai eu beaucoup de bons pourcentages sur les premiers services.

“Donc, aujourd’hui et le dernier match que j’ai servi, je pense que plus de 10 as, ce qui est très bien pour moi (16 contre Ito et 14 au premier tour contre Jan-Lennard Struff), donc c’est nettement supérieur à la moyenne.

«C’est définitivement un objectif d’améliorer le service, c’est l’une des priorités avec lesquelles j’ai travaillé avec mon équipe.

«J’essaie d’obtenir plus de points gratuits afin de pouvoir parcourir mes rallyes depuis l’arrière du terrain plus facilement et obtenir la pression de mes matchs de service.

«C’est formidable de voir que je vais faire mon deuxième service plus quand je suis plus confiant, mais j’ai aussi travaillé pour obtenir un peu plus de portée en essayant d’étendre ma taille et ça marche bien.»

Aimez notre page Facebook et suivez-nous sur Twitter @ T365Official.