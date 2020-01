Novak Djokovic explique les éléments clés de sa victoire sur Milos Raonic

N ° mondial 2 Novak Djokovic est resté sur le parcours pour la huitième couronne de l’Open d’Australie, renversant Milos Raonic 6-4, 6-3, 7-6 en deux heures et 49 minutes à la Rod Laver Arena mardi. Novak a rejoint son grand rival Roger Federer en demi-finale, établissant la 50e rencontre contre les Suisses, 12 ans depuis leur première demi-finale à Melbourne!

Face à l’adversaire qui n’avait pas encore perdu de service ou de set lors de l’Open d’Australie de cette année, Novak a battu Milos pour la dixième fois en autant de matches, faisant tout correctement sur les deux services et revenant pour se hisser au sommet des sets consécutifs.

Djokovic a maintenu la pression sur Raonic avec des retours solides, créant 16 chances de pause contre l’adversaire qui a battu 35 as contre Cilic au tour précédent et en convertissant deux dans les sets un et deux, manquant ainsi l’occasion de terminer le travail beaucoup plus tôt.

Trouver le bon rythme dès la première balle, Novak a poussé Milos jusqu’aux limites et a créé neuf chances de pause en quatre matchs consécutifs de l’ouvreur, saisissant le dernier pour saisir le set 6-4, servant bien dans la seconde aussi et cassant Raonic à 2-1 pour aller plus loin devant.

Le Canadien est resté en contact avec l’adversaire le mieux classé au troisième set avant de tomber dans le tie-break pour propulser Novak en demi-finale, le Serbe semblant être le joueur le plus fiable de Melbourne jusqu’à présent. Novak a déclaré que la clé de sa victoire était à la fois dans le service et le retour, offrant des jeux de service puissants qui ont poussé Raonic à répéter la même chose derrière son tir initial, ce qui n’était pas le cas car Djokovic a réussi à sentir le ballon au retour. et créer autant de chances.

“Je me sentais très bien sur le terrain, gardant ma concentration et tout bien faire dans les deux premiers sets. Ils ont développé ce que je voulais et une pause dans chacun d’eux a été suffisante pour m’envoyer en tête. encourageant tout en jouant contre un bon serveur.

Je savais que les éléments clés seraient le retour, le nombre de balles que je peux remettre en jeu et essayer de forcer un échange, le faisant bouger sur le terrain. La seconde était de trouver les endroits clés avec mon service et je l’ai fait pour deux sets; J’ai eu un peu de chance de m’en tirer avec le troisième set après un bris d’égalité parfait. Ce fut une excellente performance dans l’ensemble. ”