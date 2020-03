Novak Djokovic fait don d’un million d’euros pour des respirateurs et des fournitures médicales

Après que Roger Federer et Rafael Nadal auront donné de l’argent pour lutter contre la pandémie de coronavirus dans leurs pays respectifs, ce n’était qu’une question de temps Novak Djokovic faites de même. Selon la journaliste Sasa Ozmo sur Twitter, l’actuel numéro un mondial a fait don d’un million d’euros pour des respirateurs et des fournitures médicales aux hôpitaux de Serbie. Espérons qu’au fil des jours, de plus en plus de joueurs de tennis se joindront à cette belle initiative.

Novak Djokovic avec sa famille fait don d’un million d’euros pour des respirateurs et du matériel médical en Serbie.

– Saša Ozmo (@ozmo_sasa) 27 mars 2020

.