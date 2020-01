Novak Djokovic fait l’éloge de Denis Shapovalov après le suspense de la Coupe ATP

Le Serbe Novak Djokovic a montré sa classe après avoir devancé le numéro 14 mondial Denis Shapovalov dans un thriller de la Coupe ATP, qui a duré plus de deux heures et demie. Djokovic, classé au deuxième rang mondial, a mis à profit toute son expérience pour battre le joueur de 20 ans 4-6 6-1 7-6 (4) et décrocher la victoire clé de son équipe dans son match de quart de finale contre le Canada .

Dans le premier match de la rencontre, le numéro 34 du monde serbe, Dusan Lajovic, a battu Felix Auger-Aliassime, 21e, 6-4 6-2, pour mettre Djokovic en mesure de mettre fin à la rencontre dans le deuxième match. “C’était un match incroyable.

L’un des matchs les plus proches que j’ai joué contre Denis. C’était un match très égal. Il a joué fantastique, très agressif, a très bien servi. Nous nous sommes battus tous les deux jusqu’au dernier tir “, a déclaré Djokovic après le match, selon la Coupe ATP. Djokovic a réclamé la première pause du troisième set lors du neuvième match, mais il n’a étonnamment pas réussi à servir pour le match dans le match suivant.

Heureusement pour le Serbe, il n’a pas payé le prix pour avoir raté une opportunité en or dans le 10e match alors qu’il contrôlait le bris d’égalité du début jusqu’à la fin pour terminer une victoire de retour sur Shapovalov.