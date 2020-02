Novak Djokovic fait l’éloge de Karen Khachanov après leur séance d’entraînement à Dubaï

Novak Djokovic et Karen Khachanov ont pris un départ victorieux à Dubaï, battant Malek Jaziri et Mikhail Kukushkin lors d’une journée d’ouverture pour se qualifier pour les huitièmes de finale. dans le set numéro deux pour remporter une victoire importante après une course lente après la demi-finale avec la Russie à la Coupe ATP.

Karen vit à Dubaï, y passe l’intersaison et prévoit de rester plus dans cette belle ville pendant la saison 2020, en profitant de sa famille et sur le terrain d’entraînement. Djokovic et Khachanov pourraient se rencontrer en quart de finale s’ils franchissent tous les deux le deuxième obstacle, jouant trois fois auparavant en 2018 et 2019.

Il y a deux ans, Djokovic avait battu le jeune Russe à Wimbledon avant que Karen ne réponde à la fin de la saison à Paris, battant le Serbe en finale pour soulever la première et jusqu’à présent la seule couronne du Masters 1000. Khachanov n’a pas pu produire un tennis similaire en 2019, remportant 30 matchs avec presque autant de défaites et attendant toujours d’atteindre la première finale après cette brillante manche parisienne.

Parlant de Karen, Djokovic a salué ses capacités et son jeu puissant qui pourraient le propulser dans le top 5 un jour, malgré une redoutable compétition. “Karen Khachanov est une joueuse physiquement très puissante. Il frappe fort le ballon, surtout depuis l’aile de coup droit, avec un revers plat et un gros service.

Avec ce genre de jeu, je pense qu’il est toujours un aspirant à figurer parmi les 10 ou les 15 meilleurs au monde. Il a joué à un niveau plus élevé au cours des derniers, je dirais, quatre ou cinq mois que peut-être au cours des premiers mois de la saison précédente, avec des hauts et des bas.

Je me souviens qu’il testait des raquettes après avoir gagné contre moi en finale de Paris Bercy; c’était sa meilleure finition de l’année et sa meilleure saison. Karen est encore jeune et il trouve comment être la meilleure version de lui-même tout au long de l’année; c’est une grosse tâche.

De nos jours, il est beaucoup plus difficile d’atteindre le top 10 ou le top 5 et je suis sûr que c’est son objectif. Il a le talent et le potentiel pour y parvenir. ”