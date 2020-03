Novak Djokovic fait l’éloge de Stefanos Tsitsipas, l’appelant futur no. 1

Lors de leur cinquième rencontre sur le Tour, Novak Djokovic a battu Stefanos Tsitsipas 6-3, 6-4 en finale à Dubaï, remportant son deuxième titre ATP de la saison et prolongeant la séquence de victoires à 21 matches. Stefanos a perdu la finale à Dubaï face à Roger Federer il y a un an, espérant aller encore plus loin la semaine dernière mais ne trouvant aucune solution contre le premier joueur mondial qui a perdu une fois son service et produit trois pauses autant de chances de sceller l’affaire en deux sets et remporter le premier titre dans le désert depuis 2013.

Stefanos a eu ses chances dans la première partie du match, servant bien et créant une opportunité de pause dans le cinquième match. Novak l’a sauvé et a saisi les trois derniers matchs de 3-3 pour conclure le premier match, forgeant un avantage de 3-2 dans le deuxième set avant que Tsitsipas ne le retire immédiatement pour rester en lice.

Tout comme dans le premier set, le Serbe est passé à la vitesse supérieure et a saisi 12 des 13 derniers points, brisant le jeune amoureux au neuvième match et scellant l’affaire avec une prise en main amoureuse quelques minutes plus tard pour le numéro de la couronne ATP 79.

Après le match, Djokovic a fait l’éloge de Tsitsipas, de son jeu et de son intelligence, l’appelant un futur monde non. 1 et champion majeur. “Je comprends Stefanos, même si je ne l’ai pas entendu en parler ou le lire”, a déclaré Djokovic.

“Vous passez par le processus de réalisation de soi et d’apprentissage, de maturation, puis de compréhension de ce qui est bon pour vous dans la vie et la carrière. C’est déjà un homme mature; il est jeune en termes de perspective du sport professionnel, mais il est là.

Il est très intelligent et sage; Je veux dire, vous avez entendu ses paroles sur le terrain. Je lui ai dit qu’après le match, je lui ai dit que j’aimais ça de lui, j’adore le fait qu’il soit plus qu’un simple joueur de tennis et qu’il cherche toujours à apprendre de l’expérience et à comprendre quelque chose de nouveau sur lui pour qu’il puisse améliorer, aller mieux.

Pour moi, c’est un trait de champion, de quelqu’un qui a à coup sûr un grand potentiel pour être n ° 1 mondial et gagner des Majors en tant que grand ambassadeur de notre sport. Il l’est déjà, mais il a un grand avenir devant lui, j’en suis sûr.

Les parents, les membres de la famille, les personnes les plus proches de votre vie qui sont là depuis le premier jour sont votre plus grand soutien; ils veulent tous le meilleur pour vous. Je connais ses deux parents, ce sont des gens sympas. Ils se soucient qu’il soit le meilleur joueur de tennis qu’il puisse être et aussi la meilleure personne qu’il puisse être; Je pense qu’ils font un excellent travail. ”