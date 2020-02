Novak Djokovic: “Federer est Federer, ce sport a besoin de lui”

Le meilleur joueur de tennis de la planète est déjà dans le Dubaï ATP 500 avec l’intention de continuer à prolonger une séquence imbattable qui dure depuis le début de la saison. Un équilibre de 13-0 pour un Novak Djokovic qui était présent lors de la journée des médias du tournoi arabe et dans lequel il a passé en revue sa grande forme, sa présence sur les deux photos de l’événement et a même écrit un commentaire sur la dernière blessure de Roger Federer. Le Serbe a résolu tous les problèmes qui ont été mis sur la table avant de commencer à se battre pour une nouvelle conquête sur la piste.

Je retourne à Dubaï. «Je me sens bien dans ce tournoi. J’ai commencé la saison de la meilleure façon possible et maintenant je suis arrivé à Dubaï avec ma famille, mes enfants, j’ai passé beaucoup de temps en argent, un moment familial de qualité et de plaisir pendant la nuit. Je n’ai pas joué à Dubaï depuis trois saisons, alors j’espère participer aussi bien que par le passé. J’apprécie vraiment la ville, je viens ici depuis de nombreuses années pour la pré-saison avant d’aller en Australie, donc je me sens très bienvenu. Il y a une grande communauté serbe ici, donc je remarquerai aussi ce soutien dans les tribunes. »

Duel au premier tour contre Jaziri. «Nous sommes de bons amis, nous nous entendons très bien depuis notre rencontre. Il a toujours été très gentil avec moi, nous nous connaissons bien, nous nous sommes entraînés plusieurs fois à Dubaï. Il y a quelques années, nous avons déjà joué ici, je sais qu’il est assez difficile de toujours toucher les favoris avant les premiers tours, mais cela me donnera également plus de soutien. C’est un gars très gentil, très talentueux. Il a un bon service, à droite, joue beaucoup et en connaît plusieurs. Il a une grande touche. Dans ce genre d’affrontement, vous n’avez pas grand-chose à perdre, vous allez donc essayer d’imposer un rythme qui altère probablement le mien. Je prends cette réunion d’une manière très sérieuse, je dois arriver le mieux préparé possible ».

Présence en double avec Cilic. «Historiquement, les tournois dans lesquels je participe souvent en double sont Indian Wells, Dubaï et Monte Carlo. Normalement, après plusieurs semaines de congé, lorsque je commence une nouvelle série de tournois, j’aime jouer en double. C’est un excellent moyen de se préparer pour l’individu, en ajoutant des minutes sur la bonne voie. Ici, ce sera différent, car je jouerai d’abord les simples puis les doubles. Je suis très content de jouer avec Marin, on ne joue jamais ensemble. On en a parlé ces dernières années, on a toujours voulu essayer. Je ne joue généralement pas beaucoup mais quand je le fais, je veux faire de mon mieux. À Indian Wells, je jouerai avec Viktro Troicki. »

Invaincu en 2020. «Lorsque vous gagnez un Grand Chelem au début de la saison et que j’ai eu la chance de remporter l’Open d’Australie à plusieurs reprises, c’est le signe qu’une grande année approche. Au moins, il m’a toujours donné beaucoup de confiance, alors j’espère que la même chose se produit cette fois. Je suis conscient de la séquence que je traîne, que je me sens bien sur le terrain, gagner autant de matchs est ensuite transmis à votre niveau de confiance. En même temps, je sais que je pourrais perdre un match à tout moment, alors j’essaie d’approcher chaque tournoi comme un nouveau départ. »

Blessure de Federer. «C’était une surprise, pour être honnête. Il savait qu’il souffrait d’une blessure depuis l’Open d’Australie, mais personne ne savait exactement ce qui n’allait pas avec lui, quelle ampleur il avait. Je n’aime pas voir quelqu’un subir une opération, je l’ai vécu et j’espère que je n’aurai pas à souffrir davantage. Pour les médecins, c’est une routine mais, pour nous, elle est assez invasive, parfois elle génère même des traumatismes psychologiques. Je suis vraiment triste de voir Roger et Kevin (Anderson) passer par ce type de procédures, alors j’espère qu’ils reviendront bientôt. Roger est Roger, ce sport a besoin de lui. »

