Numéro un sur le court de tennis, mais aussi à l’extérieur. Novak Djokovic et son épouse Jelena ont fait don d’un million d’euros à la Serbie pour l’achat de respirateurs et d’autres équipements médicaux et sanitaires nécessaires à la lutte contre le coronavirus.

L’annonce est venue du joueur de tennis serbe lui-même dans une vidéo publiée sur le Web dans laquelle il affirme que tout sera acheté en Chine et en Allemagne. Djokovic a remercié les médecins et tout le personnel travaillant dur dans les différents hôpitaux pour prévenir l’infection.

Récemment, son collègue Roger Federer a également décidé de faire un don similaire à la Suisse. L’autre phénomène du tennis Rafa Nadal a lancé un appel sur les réseaux sociaux avec le basketteur Pau Gasol pour lancer une levée de fonds en faveur de la Croix-Rouge espagnole.

Dans les tournois majeurs, Nole a remporté un record de huit titres de l’Open d’Australie, cinq titres de Wimbledon, trois titres de l’US Open et un titre de l’Open de France. En remportant l’Open de France 2016, il est devenu le huitième joueur de l’histoire à remporter le Grand Chelem carrière et le troisième homme à détenir les quatre titres majeurs à la fois, le premier depuis Rod Laver en 1969 et le premier à le faire sur trois différents surfaces.

Il est le seul joueur masculin à avoir remporté les neuf tournois Masters 1000. Novak a déclaré que la quarantaine lui donnait enfin le temps de se connecter avec son environnement. «Cela m’aide, moi et mon entourage, à nous efforcer de passer le plus de temps possible dans un esprit positif et gai, pour essayer d’avoir une apparence aussi positive que possible.

Il y a une variété de lecture, il y a beaucoup de temps. Je lis actuellement le dictionnaire serbo-serbe de Radovan Damjanovic “- le numéro 1 mondial. Radovan Damjanovic est professeur d’histoire à Belgrade. Cependant, son domaine de travail et de recherche est quelque chose que beaucoup ne connaissent pas. Damjanovic est associé à un branche de la linguistique appelée paléolinguistique.