Novak Djokovic: “Je savais que Struff planterait la bataille”

La joueuse de tennis serbe Novak Djokovic a comparu devant les médias lors d’une conférence de presse pour analyser la victoire remportée aujourd’hui contre l’Allemand Jan-Lennard Struff, dans le match correspondant au premier tour de l’Open d’Australie 2020, tournoi où pour beaucoup agit comme favori et où il espère pouvoir revalider le titre obtenu l’an dernier.

Débuts à la Rod Laver Arena: “C’est formidable d’être de retour sur cette piste, où j’ai remporté de grands succès dans ma carrière sportive. La Rod Laver Arena sera toujours dans mon cœur, car c’est ici que j’ai obtenu plus de succès au tennis. J’adore retourner en Australie. , le pays du tennis. Chaque fois que ce tournoi arrive, j’essaie de faire de mon mieux pour revenir en tant que champion et développer mon record ici. “

Analyse du match contre Jan-Lennard Struff: “Ce fut un match très compliqué d’être un premier tour, mais je m’y attendais. Struff est un excellent joueur avec de nombreuses vertus, et je savais que je devrais transpirer un peu pour obtenir la victoire. Je pense que j’ai pris un bon départ dans les deux premiers sets, mais il est loin de s’effondrer a sorti son meilleur tennis pour prendre le troisième set et me mettre en alerte. Enfin je pouvais gagner et d’ici je veux féliciter Jan pour son super match. “

900 victoires en tant que joueur de tennis professionnel: “Je ne connaissais pas du tout l’existence de cette statistique et je suis heureuse de le savoir. Je suis très fier de toutes mes réalisations en tant que joueur de tennis et en même temps de tout ce que j’ai combattu pour arriver ici. J’aime le tennis comme personne d’autre et chaque fois que je saute pour un court de tennis, c’est de combattre chaque balle et d’essayer d’ajouter des victoires. Obtenir 900 victoires en tant que professionnel et le faire ici est très spécial sans aucun doute. “

Pression pour défendre le titre obtenu l’an dernier contre Rafael Nadal: “L’un de mes objectifs pour cette 2020 est de profiter encore plus sur la piste. Je suis actuellement numéro deux au monde et tout le monde pense qu’en étant là, je dois gagner tous les matchs auxquels je joue. Ce n’est pas du tout comme ça. Que vous le vouliez ou non Cela génère un peu de pression, et c’est pourquoi je reste calme et travaille jour après jour. Peu importe ce que vous avez fait dans le passé et ce que vous attendez pour l’avenir, vous devez travailler dur pour vivre dans le présent. “

