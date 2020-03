“ Novak Djokovic joue son meilleur tennis lorsqu’il est émotif, donc il va prendre beaucoup d’arrêts ”

Lindsay Davenport dit que Novak Djokovic joue son meilleur tennis quand il est «émotif», ce qui signifie qu’il faudra beaucoup de temps pour arrêter sa poursuite de l’histoire.

Djokovic est actuellement troisième de la course contre Roger Federer et Rafael Nadal pour la plupart des titres du Grand Chelem en carrière, mais il est également le plus susceptible de le remporter.

“Quand il est émotif et que cela signifie beaucoup pour lui, il joue son meilleur tennis”, a déclaré Davenport sur Tennis Channel.

«Il était absolument solide dans la Coupe ATP, a gagné en confiance et en élan pour l’Open d’Australie et comment il joue vraiment pour l’histoire.

«Il joue pour le Grand Chelem et tout le monde pense que ça va être une course qui va jusqu’au fil entre les trois.

“Novak croit fermement qu’il a quelque chose à prouver, pour essayer de finir avec le plus de tournois du Grand Chelem et c’est pour cela qu’il est motivé.

“Cela lui donne une raison de jouer pour les prochaines années et une grande raison de s’en soucier.”

Djokovic a déjà remporté l’Open d’Australie cette année pour se rapprocher de près de trois du record absolu de Federer.

