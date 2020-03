Novak Djokovic joue vraiment pour l’histoire

L’ancien numéro 1 mondial Lindsay Davenport dit que Novak Djokovic veut battre le record du plus grand nombre de titres du Grand Chelem remportés dans le tennis masculin et qu’il a les yeux rivés sur les rivaux battants Roger Federer et Rafael Nadal en ce qui concerne le record de tous les temps .

S’exprimant sur la chaîne de tennis, l’Américain a déclaré: “Nous l’avons vu presque en larmes lorsque la Serbie n’a pas pu gagner la Coupe Davis et vous avez vu à quel point cela signifiait pour lui, ses coéquipiers et son pays. [But] il entre dans la saison morte et que fait-il – à la Coupe ATP, il était tellement excité et prêt à partir.

Quand il est émotif et que cela signifie tellement pour lui, il joue son meilleur tennis. Il était absolument solide dans la Coupe ATP, a gagné en confiance et en élan pour l’Open d’Australie et comment il joue vraiment pour l’histoire. Il joue pour le Grand Chelem et tout le monde pense que ça va être une course qui va jusqu’au fil entre les trois.

Novak croit fermement qu’il a quelque chose à prouver, pour essayer de finir avec le plus de tournois du Grand Chelem et c’est pour ça qu’il est excité. Cela lui donne une raison de jouer pour les prochaines années et une grande raison de s’inquiéter. “Djokovic, 32 ans, a remporté 17 titres majeurs du Grand Chelem au cours de sa carrière, Nadal terminant deuxième avec 19 tournois du Grand Chelem et Federer en tête du classement. course actuellement avec 20.

Federer étant âgé de 38 ans et ayant récemment subi une autre intervention chirurgicale au genou, la course pourrait se résumer à Djokovic et Nadal, sauf interruption majeure de blessure pour l’un ou l’autre. Les deux ont partagé les quatre tournois du Grand Chelem l’année dernière et Djokovic a commencé la saison 2020 avec le titre de l’Open d’Australie.

Le prochain Grand Chelem prévu est l’Open de France qui se déroule fin mai, Nadal a remporté l’Open de France 12 fois record (au cours des 15 dernières années). Djokovic n’a remporté l’Open de France qu’une seule fois dans sa carrière.