Novak Djokovic lance un plaidoyer pour «creuser profondément et régénérer» au milieu d’une menace de coronavirus

Alors que le nouveau coronavirus continue de balayer le monde, il est conseillé aux gens de rester à l’intérieur. Cependant, la race humaine a du mal à faire face à la quarantaine. Cependant, le numéro un mondial Novak Djokovic a fourni au public quelques conseils sur la façon de consacrer son temps à rester à la maison.

Avec de nombreux pays en état de verrouillage, Djokovic a souligné qu’il est important de rester à la maison. Cela contribuera par la suite à réduire le «fardeau» des services médicaux dans le monde. Cependant, comment consacrer du temps tout en restant à l’intérieur des quatre murs? Djokovic explique.

“Tout est question de perspective”: Novak Djokovic

Djokovic a demandé à chacun de consacrer du temps au travail intérieur tout en restant à la maison. L’homme de 32 ans a appelé à un sentiment d’unité et à passer du temps avec sa famille à la maison, à profiter des petites choses de la vie.

Djokovic a également expliqué qu’il est temps que les gens «aident notre Terre Mère» pendant la pandémie de coronavirus car «nous ne pouvons pas être en bonne santé si notre monde n’est pas en bonne santé».

“Tout est question de perspective. Nous vivons dans une vie moderne en évolution rapide. Toujours en mouvement. Nous arrivons rarement à nous arrêter et à contempler nos vies. Nous devenons accro à cette idée que nous devons toujours être ailleurs et faire quelque chose de productif », a écrit Djokovic sur les réseaux sociaux.

Le Serbe a révélé qu’il voulait avant tout être productif et proactif. Cependant, cela devrait être en harmonie avec la paix et la compréhension de notre véritable essence. Il a expliqué que nous ne pouvons pas être en bonne santé si notre monde n’est pas en bonne santé.

«Essayons de rire, d’aimer et de consacrer du temps au travail intérieur. Priez, méditez, mangez sainement, jouez de la musique, chantez, dansez, lisez, écrivez, faites de l’exercice, dormez bien, entraînez nos cerveaux à avoir de bonnes pensées. C’est une excellente occasion de le faire », a-t-il ajouté.

“Nous devons creuser maintenant”: Djokovic

Le vainqueur du Grand Chelem, 17 fois, a suggéré que le fait d’être à la maison contribuerait, espérons-le, à ralentir la propagation de ce virus. Cela fournira également à chacun une chance de vraiment aborder certaines émotions et programmes subconscients qui ont été supprimés et ignorés.

«Nous devons creuser profondément maintenant et nous régénérer à tous les niveaux de nos êtres. Ce n’est qu’ainsi que nous pourrons augmenter nos propres vibrations et aider notre Mère Terre à guérir plus rapidement », a noté Djokovic.

En ce moment, le coronavirus déchire un monde de gens naïfs. La pandémie ne peut être apaisée qu’en traitant les autres et la nature comme tout le monde se traite comme l’a suggéré Djokovic. Le monde doit rester uni et suivre tous les protocoles nécessaires pour lutter contre la crise du COVID-19.

