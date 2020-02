Novak Djokovic, le plus gros joueur en demi-finale avec Roger Federer à l’Open d’Aus

Il n’y avait rien d’extraordinaire que Novak Djokovic a dû faire pour gagner contre Roger Federer lors d’une victoire en demi-finale de 7-6, 6-4, 6-3. Les Suisses sont venus sur le terrain avec de nombreuses situations compromises. Il souffrait d’une maladie de l’aine en quart de finale avec Tennys Sandgren.

Il devait faire face à un Novak Djokovic performant et en bonne santé. La température était élevée et c’était les demi-finales. Tous ces éléments tangibles ont fonctionné contre l’icône classée n ° 3 depuis le début. “Aujourd’hui a été horrible, de passer par ce que j’ai fait”, a déclaré Federer d’un air découragé.

Cette blessure lui faisait craindre non seulement de concourir, mais même de tenter sa chance et de se blesser avant la demi-finale. Le Suisse n’a jamais dû prendre sa retraite en milieu de match auparavant et ne voulait pas commencer maintenant.

Il avait un plan directeur pour lancer autant de matchs que possible avant que la douleur causée par la blessure ne s’intensifie. Il a accompli cela et a pris une avance de 5-2 dans le premier set. Les fans de Federer obtenaient le meilleur de Djokovic et il est passé à une vitesse supérieure pour au moins obtenir les matchs à 5.

Mais il a fait mieux que ça et ils ont atterri dans un bris d’égalité. Le premier set a duré un peu plus d’une heure, ce qui a permis à Djokovic de se réchauffer et Federer a commencé à se fatiguer. Le Serbe a avoué qu’il était un peu nerveux de perdre ce premier set et dit que “Cela aurait définitivement pu aller différemment s’il (Federer) avait obtenu ces points de rupture … J’ai réussi à creuser mon chemin.” ..il était important que je gagne mentalement le premier set … “

Djokovic a admis. Le Serbe avait déclaré qu’il accordait plus d’attention à la façon dont Roger allait, car il était évident qu’il ne se déplaçait pas très bien. “Après avoir décroché le premier set, ce qui était crucial, je pense, je me suis plus détendu et j’ai commencé à mieux balancer le ballon … je me sentais plus incontrôlable du match.”

Dans la plupart des cas, l’avantage du premier set est essentiel et Djokovic a estimé qu’il était très important lorsqu’il a gagné cela. Il a félicité Federer d’avoir d’abord bien joué: venir au filet et mélanger les tirs. Djokovic était heureux que la Coupe ATP se soit bien passée pour lui en lui donnant beaucoup de matchs pour se réchauffer suffisamment pour l’Open d’Australie.

Cela pourrait clarifier comment il est arrivé en finale. il applaudit Roger Federer pendant toute sa carrière de ne pas avoir à prendre sa retraite dans un match, ce que Djokovic ne peut pas entièrement professer lui-même. Novak Djokovic se sent super confiant alors qu’il regarde sa compétition principale faiblir avec Rafael Nadal sorti et Roger Federer fait et blessé.

Le Serbe doit faire attention à sa dernière compétition pendant un certain temps, Dominic Thiem ou peut-être Alexander Zverev .. “Il est certainement l’un des meilleurs joueurs du monde … Je pense avoir remporté Indian Wells l’année dernière, battant Roger en finale qui lui a probablement donné beaucoup de confiance … “

Djokovic a dit du joueur autrichien. “Il a définitivement le jeu, il a l’expérience …” En effet, le Serbe entre dans cette finale avec une grande confiance. Il se concentrera uniquement sur son jeu malgré les moments où Dominic Thiem l’a vaincu s’il s’avère être son prochain adversaire.

Je serai peut-être aussi Alexander Zverev s’il bat Thiem. Alexander Zverev n’a battu Djokovic que deux fois pour ses trois fois. Il ne sera pas terriblement contrarié s’ils doivent être face à face en finale. C’est un nouveau jour et une nouvelle heure et Novak Djokovic est prêt à ajouter un autre titre de grand chelem à sa brillante carrière de tennis.