Novak Djokovic l’emporte contre Dominic Thiem pour le 17e Major

Novak Djokovic reste le roi de l’Open d’Australie! Le Serbe a remporté le 17e titre majeur et le huitième à Melbourne Park, l’emportant contre Dominic Thiem 6-4, 4-6, 2-6, 6-3, 6-4 en quatre heures pour écrire l’histoire. Novak a supporté tous les obstacles et est resté fort à la fin, défendant 2000 points et retournant sur le trône ATP lundi.

Thiem a lancé le set décisif avec une forte prise, égalé par Djokovic qui a égalisé le score à 1-1 avec une prise en amour après un vainqueur du coup droit, ressemblant à un joueur en mission maintenant. Novak a finalement saisi sa première pause après le deuxième set du troisième match lorsque Dominic a pulvérisé une erreur de coup droit, l’Autrichien gaspillant deux chances de pause dans le prochain match qui auraient pu le ramener du côté positif du tableau de bord.

En fin de compte, Novak a survécu à ces deux points de rupture lorsque Dominic a frappé un revers de longue date, rattrapant les trois derniers matchs et se rapprochant de la ligne d’arrivée. Avec son dos poussé contre le mur, Thiem a également dû faire face à une égalité dans le cinquième match, remportant les deux points suivants pour une prise vitale et restant dans un déficit de pause.

Face à un point de rupture dans le septième match, Dominic l’a repoussé avec un gagnant de service, clôturant le match avec un autre service puissant pour rester en contact. Novak a produit un vainqueur de service dans le huitième match pour garder son avantage en vie, forçant le rival à rester pour le reste du match à 3-5.

Ne montrant aucun signe de nervosité, Thiem a tenu à 15 lorsque Djokovic a pulvérisé une erreur de revers, réduisant le déficit à 5-4 et revenant pour rester dans la compétition lors du prochain match. Il a ouvert le match avec un revers en bas de la ligne vainqueur, nié par Djokovic qui a placé un as pour un 15-15, tenant après une erreur de coup droit de Thiem pour célébrer le titre.