Novak Djokovic, les deux ans avant la domination

Novak Djokovic du début à aujourd’hui. Dans cette nouvelle rubrique, nous explorerons la carrière du Serbe, en concentrant notre analyse en plusieurs étapes non seulement sur ses victoires et ses records, mais aussi sur des anecdotes, des événements survenus en coulisses et des curiosités.

Bref, la genèse d’un champion. Après une belle année 2008, Nole’s 2009 a commencé par la défaite de l’Open d’Australie contre Andy Roddick, sans défendre le titre de la saison précédente. Après ses victoires à Dubaï et à Belgrade, il ne pouvait plus remporter un titre avant octobre, faisant le troisième tour de l’Open de France, les quarts de finale à Wimbledon et la demi-finale épique à l’US Open, lorsqu’il a perdu contre Roger Federer (le protagoniste d’un légendaire tweener).

A la fin de l’année, il remporte le titre à Bâle (contre Federer et Paris-Bercy), seule victoire dans un ATP Masters 1000 de l’année, disputant un total de 10 finales et remportant 5 titres. 2010 a été une saison compliquée. Le 27 janvier 2010, après avoir perdu contre les quarts de finale de l’Open d’Australie contre Jo-Wilfried Tsonga, Djokovic souffrait de spasmes stomacaux constants.

En juillet, il a découvert qu’il était intolérant au gluten, en raison d’une mauvaise alimentation qui a enlevé de l’énergie pendant les matchs. Grâce également à l’aide du Dr Igor Cetojevic, il a changé son alimentation et sa formation s’est améliorée: un verre d’eau à peine réveillé, le petit déjeuner, l’entraînement avec un partenaire sparring pendant 90 minutes en buvant de l’eau tiède avec vitamines, minéraux et électrolytes, déjeuner avec gluten- glucides et produits laitiers gratuits, dîner en évitant les glucides et les sucreries, mais uniquement les protéines et la salade ou les légumes, avec une alternance indispensable tous les trois jours.

En termes de résultats, son 2010 n’a pas été passionnant. Nole a remporté deux titres: Dubaï en février et Pékin en octobre. Au milieu, il a disputé sa troisième finale du Slam: à Flushing Meadows, il a été battu en finale de l’US Open par Rafael Nadal. Le meilleur résultat de sa saison a été la victoire de la Serbie en Coupe Davis grâce à la victoire en finale contre la France.

Après tout ce qui s’est passé cette saison, à la fois techniquement et psycho-physiquement, personne ne pouvait imaginer ce qui se passerait en 2011.