Novak Djokovic: “Les MTO ne sont pas une tactique”

Il y a ceux qui pensent que le Medical Time Out est une tactique pour reprendre le contrôle de l’esprit et de l’énergie lors d’un moment négatif d’un match et briser la concentration de son adversaire, mais Novak Djokovic ne semble pas d’accord. Quelqu’un a dit que les MTO sont souvent exclusivement une tactique, mais la situation est plus complexe qu’il n’y paraît.

À l’Open d’Australie 2020, nous avons eu quelques cas, dont celui de Djokovic en demi-finale contre Roger Federer et celui en finale contre Dominic Thiem. Contre Roger j’ai eu un MTO dans son pire moment du premier set, grâce auquel il a retrouvé toutes les énergies et la solidité mentale. Contre l’Autrichien Djokovic a demandé au MTO entre le troisième et le quatrième set, à un moment où Thiem était sur le score de 2-1, avec la possibilité de gagner le match.

Nole est revenu au MTO ressemblant à un joueur différent, trouvant confiance et athlétisme, puis remportant le match au cinquième set. Djokovic a expliqué son arrêt médical contre Thiem: «Je n’ai pas été blessé, c’était une situation étrange. Chaque fois que je lançais le ballon pour mon service, ma tête tournait et je n’avais plus d’énergie. J’ai essayé de récupérer de l’énergie et heureusement j’ai été mieux après “.

Djokovic a également parlé du MTO contre Federer: “Contre Roger plus ou moins, la raison était similaire, je ne pouvais même pas l’expliquer maintenant. Les médecins m’ont dit que j’étais déshydraté et que je devais boire autant que possible” m’a dit. C’est une discussion qui dure depuis des années, mais le règlement est celui de tous les acteurs. Ensuite, vous pouvez débattre de la question, pour comprendre si c’est vraiment une tactique ou non. Peut-il être?