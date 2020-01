«Novak Djokovic m’a donné un autographe avant sa finale d’Adélaïde en 2007»

Il y a 13 ans, le jeune Alex Bolt a reçu un autographe de Novak Djokovic avant la finale serbe à Auckland. Dans le match pour le titre, le Serbe de 19 ans a remporté sa troisième couronne ATP après avoir battu le joueur à domicile Chris Guccione et le natif de Murray Bridge voulait poursuivre une carrière professionnelle à partir de ce moment et concourir à Adélaïde un jour.

Cet événement a déménagé à Brisbane deux ans plus tard et Alex a dû attendre jusqu’en 2020 pour vivre l’action au Memorial Drive Tennis Center, recevoir un joker et gagner deux matchs pour atteindre le premier quart de finale de l’ATP.

En avançant dans le troisième tour de l’Open d’Australie il y a un an après ce triomphe épique sur Gilles Simon, Alex espère plus de la même chose devant la foule à domicile dans les deux prochaines semaines, cherchant à courir encore plus profondément à Adélaïde et se préparant à l’Open d’Australie où il a reçu un joker.

“Je suis venu ici en 2007 lorsque Novak Djokovic a battu Chris Guccione en finale. J’ai toujours rêvé de pouvoir jouer sur ces terrains un jour. Toutes ces années plus tard, avoir la chance de le faire est plutôt cool”, a déclaré Alex. Boulon.

“J’ai obtenu l’autographe de Novak sur l’un des courts arrière et je suis presque sûr que c’était juste avant cette finale. C’était à peu près le début de l’ascension de Novak et voir un Australien comme son rival en finale était également très inspirant.

Cela m’a fait courir une carrière professionnelle. J’adore ça ici; c’est là que j’ai grandi et passé toute mon enfance. C’est assez cool de pouvoir jouer dans votre ville natale dans un tournoi. C’est un rêve devenu réalité. C’est mon premier quart de finale d’une tournée et je suis fier de la façon dont j’ai joué jusqu’ici cette semaine.

Je n’ai probablement pas trop entendu la foule parce que je me sentais dans la zone, mais le soutien que j’ai eu des fans ces derniers jours a été incroyable. J’ai bien démarré la saison précédente mais ça a un peu atteint un plateau; J’ai eu quelques soucis.

Je ne jouais pas aussi bien que je pouvais avoir les six derniers mois de la campagne. Cela dit, j’ai l’impression d’avoir mis les pieds en pré-saison à Melbourne. Je me suis entraîné dur pour prendre la meilleure forme possible. Je dois dire que le souvenir le plus marquant était ce deuxième tour avec Gilles Simon à l’Open d’Australie l’année dernière.

C’était une épopée en cinq sets et elle avait à peu près tout, une vraie montagne russe c’était. Je me souviens d’avoir sauvé les quatre balles de match lors du bris d’égalité du quatrième set. Revenir et gagner en cinq, c’est probablement quelque chose que je ne pourrai jamais recréer sur un court de tennis.

Je ne l’oublierai pas pour le reste de ma vie. J’ai faim de succès; Je ne veux pas que ce soit le meilleur résultat avec lequel je termine. ”