“Novak Djokovic me bat comme un tambour” – Andy Roddick

Andy Roddick est l’un des rares joueurs de tennis à détenir un record de victoires-défaites positif contre Novak Djokovic. Cependant, il tient cette distinction principalement parce que beaucoup de ces rencontres ont eu lieu en 2010 ou avant 2010. C’était avant le moment où Djokovic était devenu la force imparable.

Roddick a dévoilé lors de sa première mission en tant qu’analyste sur Tennis Channel la première prémonition qu’il avait sur la grandeur de Novak.

Cela remonte aux JO de Londres en 2012. C’est alors que le Serbe avait écrasé Roddick 6-1, 6-2.

Qu’a dit Andy Roddick à propos de Novak Djokovic?

Roddick a déclaré qu’il était assez impressionné par la fantastique ascension de Novak Djokovic. De 5 tournois du Grand Chelem en 2012 à devenir un concurrent dans la course du Grand Chelem, Novak a explosé en tant que joueur. Roddick a goûté à ce médicament aux Jeux olympiques de Londres 2012 –

«Aux Jeux olympiques de 2012, j’ai joué au deuxième tour de Novak, je n’avais pas été ensemencé mais j’avais gagné quelques semaines auparavant et remporté deux des derniers» Novak Djokovic m’a battu comme un tambour »- Andy Roddick, trois tournois auxquels j’ai participé. me sentant bien, j’avais l’impression que Wimbledon était un endroit où je pourrais peut-être attraper la foudre dans une bouteille, faire un peu de course. Je me sentais bien à l’entraînement cette semaine-là. Novak était quelqu’un contre qui j’avais un dossier décent jusque-là. Il m’a battu comme un tambour. J’étais comme un enfant sur le terrain et comme si je sortais du terrain. »

Andy Roddick est une légende de l’herbe

Roddick n’est pas une recrue sur l’herbe. Il a été finaliste à trois championnats de Wimbledon. En fait, certains pourraient l’étiqueter comme l’un des plus grands à la surface.

«J’ai perdu deux contre deux sur l’herbe. Servi dans la moyenne et ce n’est pas une bonne chose pour moi de servir dans la moyenne contre Novak. Je suis sorti du terrain demain avec le sentiment de bien jouer et il m’a juste battu comme un tambour. “

Pour Roddick, ce fut un moment de vérité. Il a réalisé pour la première fois que le tennis avait changé. L’ère des Big 3 avait commencé et ils n’étaient pas des joueurs ordinaires.

«C’était l’une des premières fois où je pensais que ce match était un peu différent de ce à quoi je suis habitué. Ces gars viennent d’une autre planète. Celui-là (match) a frappé à la maison pour moi, sa façon de jouer a été révélatrice. »

Andy Roddick a pris sa retraite la même année après avoir perdu contre Juan Martin Del Potro à l’US Open.