Novak Djokovic mélange les choses pour battre Diego Schwartzman, prêt pour les «missiles» de Milos Raonic

Novak Djokovic a produit le plan de match parfait contre Diego Schwartzman pour réserver sa place en quart de finale de l’Open d’Australie.

Le champion en titre a mélangé ses tactiques pour neutraliser le Schwartzman rapide et a finalement remporté une victoire de 6-3, 6-4, 6-4 en un peu plus de deux heures.

Le vainqueur du Grand Chelem à 16 reprises a cassé le service de son adversaire une fois dans le premier set, deux fois dans le deuxième et une fois dans le troisième, bien que Swartzman ait obtenu une pause de retour dans le deuxième set.

“C’est le quatrième tour d’un Grand Chelem et Diego est un joueur de grande qualité”, a déclaré Djokovic.

«Il a connu un tournoi formidable lors des trois premiers tours. Je savais que si on lui laissait du temps, il pourrait faire des dégâts à l’arrière du tribunal. Il est l’un des joueurs les plus rapides de la tournée et j’ai essayé de le mélanger, peut-être de l’amener au filet à quelques reprises avec la tranche et cela a très bien fonctionné.

La prochaine étape est 32e tête de série Milos Raonic, qui a battu Marin Cilic en trois sets pour atteindre le quart de finale, faisant chuter 35 as.

«Milos est l’un des plus grands, l’un des plus forts en tournée; il a l’un des plus gros services », a déclaré Djokovic.

«Je dois être prêt pour les missiles venant de son côté du filet. Je me souviens très bien de l’avoir joué il y a quatre ou cinq ans en quart de finale. L’une des clés sera de savoir comment je vais bien et à quel point je suis confiant dans mes jeux de service. “

