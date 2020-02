“Novak Djokovic méritait de gagner l’Open d’Australie” – Roger Federer

Le numéro trois mondial, Roger Federer, s’est envolé pour Melbourne sans jouer de tournois d’échauffement avant la première grande de la saison 2020. Il a disputé le dernier match de l’ATP Finals de Londres contre Stefanos Tsitsipas avant l’Open d’Australie 2020.

Dans la capitale victorienne, il a perdu contre l’éventuel champion Novak Djokovic lors d’un match en demi-finale unilatérale et plus tard, il a salué le niveau de tennis des Serbes dans le tournoi. Et pour Federer, Djokovic était le candidat bien mérité pour le majeur australien cette année.

«Après l’Australie, ce fut un bon début de saison après tout, sans tournoi de préparation. Mais c’était malheureux avec l’aine. Novak a de nouveau joué un niveau incroyable, et il méritait de remporter l’Open d’Australie dans une merveilleuse finale contre Dominic Thiem », a expliqué Roger Federer à Simon Parker dans une interview exclusive.

À Melbourne, Federer était à deux points de perdre son match de troisième ronde contre John Millman. Et en quart de finale, il a sauvé sept balles de match contre Tennys Sandgren. Il s’est dit chanceux de remporter ces matchs après les avoir frôlés de justesse.

«J’ai eu la chance de me rendre en demi-finale. J’aurais pu perdre deux fois, mais c’était agréable de montrer mon esprit combatif », a-t-il ajouté.

Les dernières nouvelles de 2020 de Roger Federer

Outre Federer faisant l’éloge de son rival et se faisant chanceux, le Suisse Maestro a annoncé jeudi une escale allongée sur le circuit ATP. Mercredi, il a subi une arthroscopie au genou droit en Suisse. Il passera du temps à récupérer.

En conséquence, il s’est retiré de Dubaï, d’Indian Wells, de Bogota, de Miami et de l’Open de France cette année et manquera 3180 points. Mais le «roi de l’herbe» Federer sera de retour au mois de juin. Il défendra ses 1700 points ATP sur le gazon vert.

«Je suis reconnaissant pour le soutien de tous. J’ai hâte de revenir jouer bientôt, à bientôt sur l’herbe! ” Les Suisses ont posté sur Twitter.