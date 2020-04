Novak Djokovic met fin à l’incroyable séquence de Rafael Nadal

Une blessure au genou gauche avait forcé Rafael Nadal à manquer la deuxième partie de la saison 2012 avant de rebondir encore plus fort en 2013, remportant dix titres dont deux tournois du Grand Chelem et cinq tournois Masters 1000 pour devenir le no de fin d’année.

1 joueur pour la première fois en trois ans. Nadal est revenu à Vina del Mar en février où il a perdu contre Horacio Zeballos dans une finale serrée avant d’aller jusqu’au bout pour gagner Sao Paulo, Acapulco et Indian Wells, remportant 18 victoires consécutives qui l’ont mené vers une autre finale à Monte-Carlo.

Rafa avait fait ses débuts en Principauté dix ans plus tôt et n’avait été battu qu’une seule fois par Guillermo Coria cette année-là, toujours à l’âge de 16 ans. À partir de 2005, Nadal avait remporté 46 matchs consécutifs à Monte-Carlo et huit titres, avec la séquence à venir à une fin quand Novak Djokovic l’a abattu en finale en 2013, battant l’Espagnol 6-2, 7-6 en une heure et 52 minutes le 21 avril pour son premier trophée à ce tournoi.

C’était leur 34e rencontre et la première depuis Roland Garros en juin dernier, avec Novak marquant la troisième victoire sur terre battue contre Rafa, tout cela après avoir remporté seulement quatre matchs en finale du même tournoi il y a 12 mois! Djokovic avait remporté l’Open d’Australie plus tôt cette saison, bien qu’il ait eu du mal à conserver cette forme à Indian Wells et à Miami, perdant face à Juan Martin del Potro et Tommy Haas et ne prenant pas non plus un bon départ à Monte-Carlo, devant venir d’un set down contre Mikhail Youzhny et Juan Monaco.

Néanmoins, le Serbe a battu les deux rivaux et a eu un travail plus simple contre Nieminen et Fognini pour atteindre le match pour le titre où il a renversé Nadal grâce à une excellente performance au retour. Nadal avait cassé Djokovic à trois reprises mais cela ne suffisait pas pour un résultat plus favorable, perdant le service à cinq reprises des 12 occasions de pause offertes au Serbe et luttant pour trouver le rythme derrière le tir initial malgré le fait qu’il ait atterri 72% du premier servir, faisant aussi trop d’erreurs.

Rien ne pouvait les séparer dans les plus courtes ralles et Novak a forgé la différence dans les échanges de milieu de gamme et plus étendus, contrôlant le rythme par rapport à la ligne de base et maîtrisant Nadal avec ses coups de fond profonds et précis pour lesquels l’Espagnol n’a trouvé aucune réponse, en particulier dans l’ouverture. ensemble.

Djokovic a pris le meilleur départ possible, cassant dans le deuxième match après que Nadal ait perdu quelques points de jeu, se tenant après deux minutes plus tard pour ouvrir une avance de 3-0. Rafa a eu du mal à trouver le rythme et Novak a créé une autre chance de pause dans le quatrième match avec un vainqueur du revers en zone croisée, le convertissant lorsque le champion en titre a marqué un revers et s’envoyant 5-0 devant après seulement 25 minutes avec un as lors du cinquième match.

L’Espagnol a dû sauver cinq points de set pour éviter un bagel embarrassant dans le sixième match et Novak a perdu un peu son rythme, réussissant un coup droit facile à laisser tomber le service et permettant à Nadal de réduire le déficit à 5-2. L’élan n’est pas resté trop longtemps du côté de Rafa, frappant une double faute pour abandonner le service pour la troisième fois et remettre le set d’ouverture à Novak 6-2 après 46 minutes.

Djokovic a sauvé deux occasions de pause dans le troisième match du deuxième set pour rester devant, mais a pulvérisé une erreur de revers pour se casser la prochaine fois, traînant pour la première fois de la rencontre. Nadal a tenu avec un vainqueur de service pour prendre une avance de 4-2 avant que Novak ne remporte huit des neuf points suivants pour un jeu de service en douceur et pour reculer la pause dans le huitième match lorsque le revers de Nadal a atterri longtemps.

L’Espagnol a eu la chance d’envoyer le match dans un match décisif quand il a éclaté à 5-5 mais ce n’était pas pour lui, avec Novak effaçant le déficit avec une pause amoureuse grâce à un vainqueur du revers pour établir un tie-break où il était le favori pour clore le choc.

Rafa a commis une erreur non forcée pour perdre un point au service très tôt et a placé un autre coup de fond de long pour se retrouver 4-1. Rien n’a fonctionné pour l’Espagnol et Djokovic a conclu le triomphe avec un coup droit gagnant à 6-1, prenant d’assaut Nadal pour décrocher la première couronne de Monte-Carlo après avoir perdu la finale contre le même adversaire en 2009 et 2012.

C’était la 14e couronne du Masters 1000 pour le Serbe et le huitième trophée différent de la série ATP premium, il ne manquait à Cincinnati que pour terminer le Career Golden Masters, quelque chose qu’il obtiendrait cinq ans plus tard.