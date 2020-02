Novak Djokovic, n ° 1 mondial, obtient un visa Gold Card de 10 ans aux EAU

Le numéro un mondial Novak Djokovic, de Serbie, arrivera aux Championnats de tennis masculin hors taxes ATP de Dubaï en tant que résident des Émirats arabes unis, selon le Gulf News. La star du football international portugais Cristiano Ronaldo n’est pas le seul grand sportif à avoir obtenu un visa de résident «Gold Card» de 10 ans par les EAU.

La liste comprend également Djokovic et les footballeurs actuels et passés, notamment Luis Figo, Roberto Carlos, Paul Pogba, Romalu Lukaku et le milieu de terrain bosniaque Miralem Pjanic qui joue avec Ronaldo à la Juventus. La proposition de délivrance de visas d’or pour les meilleurs athlètes a été approuvée par le Cabinet des EAU, dirigé par Son Altesse le cheikh Mohammad Bin Rashid Al Maktoum, vice-président et Premier ministre des EAU et dirigeant de Dubaï, au début du mois.

Le nom de Ronaldo a été annoncé la semaine dernière pour ses exploits pour son club et son pays sur le terrain. La légende du tennis suisse Roger Federer, qui possède une maison aux Emirats Arabes Unis, devrait également rejoindre la liste dans un proche avenir, avec d’autres stars du sport telles que Didier Drogba et Eric Abidal.

Djokovic, qui a remporté son 17e titre du Grand Chelem en simple à l’Open d’Australie à Melbourne plus tôt ce mois-ci, fait la une des journaux masculins à Dubaï. Le champ comprend également la légende suisse Roger Federer, classé n ° 3 dans le monde, Stefano Tsitsipas de la Grèce, classé n °

6 et le Français Gael Monfils, classés n ° 9 parmi les 10 meilleurs joueurs. L’Italien Fabio Fognini, l’Espagnol Roberto Bautista Agut et les Russes Andrey Rublev et Karen Khachanov font également partie du peloton.