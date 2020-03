Novak Djokovic n’ajoute pas de semaines 1 au classement gelé

La grande inconnue a été révélée. Sans l’existence d’une déclaration officielle l’établissant, les grands amateurs de tennis et de statistiques aspiraient à savoir si cette pause de près de trois mois de compétition signifierait que Novak Djokovic ajouter semaines comme numéro 1 mondial. Ce record statistique est considéré par beaucoup comme un facteur de plus pour déterminer la grandeur des joueurs et le Serbe est en mesure de poursuivre Roger Federer, qui accumule 310 semaines devant Classement ATP par 282 de Serbe. Il y a quelques jours, nous avons discuté des possibilités qui existaient et nous allons maintenant expliquer pourquoi cette semaine le comptable privé de Novak dans ce domaine n’a pas grandi, et ne le fera pas jusqu’à la reprise du concours.

–Raisons de ce fait. Le concept classement figé suppose qu’il n’y aura pas une seule mise à jour de la même chose jusqu’à la reprise du concours. La différence avec ce qui se passe au mois de décembre et à la fin novembre, où il n’y a pas de compétitions de haut niveau, c’est qu’à ces dates, chaque lundi, l’ATP publie une mise à jour. Cela se produit parce que le tennis est “vivant” et il y a des événements ITF dans lesquels des joueurs de positions loin derrière dans le classement s’affrontent, les forçant à recalculer tous les lundis. Ces calculs de classement sont à l’origine du numéro 1 dans ces moments, ajoutez des semaines en haut du classement sans avoir besoin de jouer.

–Mise à jour du classement ATP. Dans une situation de blocage absolu dans toutes les compétitions et à tous les niveaux, l’ATP considère qu’il n’est pas logique de faire des mises à jour, donc le fait que Djokovic reste en tête du classement ne signifie pas qu’il ajoute des semaines. La semaine dernière, il était possible de se tromper puisque du jour au lendemain, Novak est passé de 281 semaines à 282. Pourquoi est-ce arrivé? Mercredi après-midi, l’ATP a mis à jour le classement publié le 9 mars, avec les points qui avaient été accumulés lors des tournois ATP Challenger et ITF les jours précédant l’arrêt de toute activité. Cette mise à jour est à l’origine de la publication d’un nouveau classement (daté du 16 mars) et, par conséquent, Novak a ajouté cette semaine de plus.

–Qui est la partie lésée? Clairement Novak Djokovic. Le Serbe était en mesure d’ajouter des semaines au sommet de la liste mondiale. Ayant Rafa à 370 points et avec le niveau de jeu qu’il montrait, il semblait compliqué que les Baléares puissent enlever la condition du meilleur joueur de la planète au cours de ces mois. Il y a près de trois mois de compétition dans lesquels le gel du classement empêchera Djokovic de couper les distances dans une liste dans laquelle Pete Sampras est deuxième (avec 286 semaines) et Roger Federer, grand bénéficiaire de l’arrêt des coronavirus tant dans ce domaine que dans le cadre strictement concurrentiel, continue de dominer.

–Quand le classement ATP sera-t-il à nouveau mis à jour? La compétition reprendra dans la semaine du 8 au 15 juin, bien qu’auparavant il soit nécessaire de jouer une sorte de phase préliminaire pour les tournois programmés à ce moment-là. Il n’y a pas eu de confirmation officielle de savoir si la prochaine mise à jour de la liste aura lieu le lundi 8 juin ou si elle attendra jusqu’au 15 juin, où les événements des premiers tournois du tour de l’herbe seront collectés. Dans tous les cas, tout cela dépend si la pandémie de coronavirus peut être contrôlée et le tennis reprend dans la période établie. Sinon, le classement ATP resterait figé.

