Novak Djokovic ne ralentit pas et est déjà en quart de finale

On regarde le résultat et on peut croire que Novak Djokovic il avait très facile avant Diego Schwartzman mais ça c’est pas passé comme ça. L’Argentin a compliqué les choses à Nole, qui avait besoin de son meilleur tennis pour battre le Peque. Devant un autre rival, le résultat aurait peut-être été très différent mais ce Djokovic arrive à la deuxième semaine de Open d’Australie totalement lancé et avec un grand niveau de jeu. 6-3 6-4 6-4 était le résultat final pour Nole, en deux heures et cinq minutes de rencontre.

On voit Nole et Peque se rallier en rallye et «électrique» est le mot qui me vient à l’esprit. La vitesse de balle des deux est absolument fascinante et ils ont couru d’un côté à l’autre de la piste comme s’ils y vivaient. La proposition de jeu argentine n’a pas trop dérangé Djokovic en principe, bien que nous ayons vu une certaine égalité lors des premiers matchs, au fil des minutes, le Serbe prenait de la température et se sentait de mieux en mieux jusqu’à ce que Diego commence à se sentir un peu impuissant en ne voyant pas comment blesser son rival.

Le jeu a rompu avec le huitième match, où Belgrade a augmenté son niveau et déséquilibré l’équilibre en sa faveur. En plus d’être très sérieux au service, ne donnant pas d’options à l’Argentin, dans les rallyes, il a trouvé un moyen de passer d’un côté à l’autre à un Schwartzman qui s’est défendu comme il pouvait essayer de récupérer la piste mais presque sans le réaliser, il s’est vu poser et avec deux pauses contre dans le deuxième set. C’est ce que possède quelqu’un comme Djokovic, qui, lorsqu’il est mis en mode tueur, peut accéder au tableau de bord en un clin d’œil.

Nous soulignons toujours l’inverse du serbe, qui fonctionne généralement presque parfaitement, mais c’est son droit aujourd’hui qui coulait à la fois entre doux et mortel. Djokovic s’est détendu à ce point et a laissé l’Argentin dans un point qu’il avait totalement gagné dans le filet, ce qui lui a permis de passer d’abord une formidable passe, puis une magnifique balle dans le filet. Cela a encouragé Schwartzman, qui a déployé son meilleur tennis jusqu’à présent dans le match pour récupérer l’une des pauses avec un match brutal, donnant un coup de pied au match.

À ce stade de la rencontre, nous avons vu le meilleur tennis de nous deux. À chaque match, ils nous ont laissé plusieurs coups qui ont étonné le public présent à la Rod Laver Arena. Si Djokovic voulait calibrer son niveau pour les prochains tours, le plus important, il avait le meilleur examen à Diego, ce qui exigeait beaucoup et même si le score pouvait donner l’impression qu’il gagnait facilement, le Serbe devait prendre ses meilleurs clichés du chapeau haut de forme

Il a gardé la distance du Serbe dans cette finale du deuxième set et ensuite, a continué à gratter à un grand niveau jusqu’à casser le service à Schwartzman pour marcher directement vers la victoire dans un match où il a montré que Nole arrive jeté dans les derniers tours de la boîte et dans un Grande forme. Qui veut le battre, bien sûr, n’aura rien de simple car il est très difficile de trouver des points faibles dans son tennis.

Djokovic sera mesuré en quart de finale pour Milos Raonic, la grande couverture du tableau. Le Canadien a planté dans cette ronde sans renoncer à aucun set et sans que personne n’ait pu briser le service, reliant 82 as lors des quatre rondes précédentes. Ce sera un magnifique exercice pour Nole quand il s’agira de tester son repos, l’un des meilleurs au monde. Apparemment, dans ce que nous avons été dans le tournoi, Djokovic semble être très bien et continue d’avancer alors qu’il convainc avec son jeu et montre à ses rivaux qu’il veut continuer à écrire l’histoire dans ce tournoi.

