Novak Djokovic nomme les femmes qui l’inspirent le plus

Nous sommes le 8 mars et cela signifie que le monde célèbre aujourd’hui la Journée internationale de la femme. Le monde du tennis est l’un des rares sports au monde à apprécier autant les femmes. Cependant, il est toujours agréable d’avoir une journée spéciale réservée à eux. Parmi de nombreux joueurs de tennis masculins, Novak Djokovic s’est ouvert sur les femmes qui l’inspirent le plus.

Novak Djokovic sur les femmes qui l’inspirent

Novak Djokovic se démarque dans le sport comme l’un des hommes les plus titrés de tous les temps. Il sera le premier à vous dire quel rôle vital les femmes ont joué dans son succès, pas seulement dans le tennis, mais dans la vie en général. Lors de la Journée internationale de la femme, Novak a souligné trois femmes, en particulier, qui ont été son plus grand soutien.

«Ce serait ma mère, mais aussi ma femme et ma mère de tennis qui n’est plus avec nous. Jelena Gencic était vraiment quelqu’un qui a consacré tant de temps et d’efforts à me développer en tant que joueuse de tennis. Elle m’a mis tous les ingrédients essentiels quand j’étais très jeune. »

Jelena Gencic était une célèbre entraîneuse de tennis qui a excellé dans le développement de jeunes joueurs de tennis en futurs champions. Novak Djokovic, bien sûr, reste son plus grand succès, mais il y a d’autres superstars du sport que Gencic a aidé à ses débuts.

Jelena a découvert Novak dans la station de montagne de Kopaonik dans les années 90. Elle a rapidement informé ses parents qu’ils avaient un «enfant doré». La gagnante du Grand Chelem à 17 reprises attribue à Gencic sa croyance et ses conseils jusqu’à ce jour.

Monica Seles et Goran Ivanisevic figurent également dans cette liste.

Djokovic a développé davantage sur sa femme et comment elle l’inspire.

«Ma femme, qui est la mère de nos deux enfants, fait un excellent travail en étant une mère dévouée, une philanthrope incroyablement passionnée et la meilleure épouse que je puisse avoir.»

L’épouse de Nole, Jelena, est très véhémente au sujet du travail caritatif. La Fondation Novak Djokovic travaille sans relâche pour veiller à ce que les enfants du monde entier ne soient pas laissés pour compte dans leurs premières années de développement. Jelena dirige la fondation et occupe le poste de PDG.

Djokovic, sans aucun doute, tire une tonne d’inspiration de ces femmes. Ils ont certainement contribué à faire de lui un énorme succès. Qu’il s’agisse de la Journée de la femme ou non, il est toujours le premier à leur exprimer sa gratitude.