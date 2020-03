“Novak Djokovic parle beaucoup dans le groupe” – Diego Schwartzman révèle le groupe WhatsApp parmi les joueurs ATP

La saison de tennis étant suspendue pendant six semaines au milieu de la pandémie de coronavirus, les joueurs de tennis restent à la maison avec une pause intempestive de la saison. Les professionnels du tennis discutent de la fusion guerrière du COVID-19 dans un groupe WhatsApp. Et Diego Schwartzman a révélé le réseau parmi les 100 meilleurs hommes de l’ATP.

L’Argentin a également déclaré que le numéro un mondial Novak Djokovic était le plus actif du groupe. «Novak Djokovic parle beaucoup dans le groupe. Et avec ce problème du coronavirus, beaucoup envoient des «mèmes», et nous rions pendant un certain temps », a déclaré Schwartzman.

Le prochain grand débat sur la tournée portera sur le classement des joueurs alors que la saison de tennis est suspendue. Concernant le même Diego Schwartzman a exprimé son opinion.

Diego Schwartzman

«Les tournois étant suspendus, le classement devrait être gelé. Il devrait être gelé ou une moyenne devrait être faite. La vérité est que je ne sais pas. C’est une décision difficile », a-t-il déclaré à La Nacion.

Lire aussi – Impact de la suspension de 6 semaines sur le classement ATP – Novak Djokovic conservera la première place

Diego Schwartzman sur les organisateurs d’Indian Wells

Lorsque le BNP Paribas Open 2020 a été soudainement annulé, le numéro 13 mondial Schwartzman n’était pas satisfait de la communication du tournoi. Ils auraient pu formaliser un peu plus leurs moyens de communication. Et découvrir l’annulation du «cinquième Grand Chelem» de tennis via les réseaux sociaux a semblé banal.

«Ce serait bien si ATP Tour communique un peu mieux aux joueurs sur la suspension d’un tel tournoi quand nous serons tous ici. Le découvrir sur les réseaux sociaux ou WhatsApp est assez vague », a déclaré l’Argentine.

Diego Schwartzman

Lire la suite – Diego Schwartzman se rend à l’ATP après l’annulation de BNP Paribas Open 2020

Le mois dernier à Buenos Aires Classic en Argentine, Diego Schwartzman s’est retiré des demi-finales de son tournoi à domicile. Il souffrait d’une jambe droite blessée, et c’était la toute première blessure de sa carrière. Heureusement, la blessure n’était pas trop grave et Diego était prêt à frapper les tribunaux de Palm Springs, en Californie.