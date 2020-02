Novak Djokovic parle d’avoir le public contre lui

Hier Novak Djokovic Il a offert une réunion avec des journalistes en Serbie où il a non seulement répondu à ses questions mais aussi à celles d’autres sportifs de son pays dans une conversation plus qu’intéressante où il a commenté plusieurs affaires courantes et a continué de s’opposer à , quelque chose que son père a rapporté comme débat d’actualité après des déclarations dans lesquelles il a parlé de “manque de respect” du public australien en encourageant Thiem à sa place. Ces déclarations ont été intégralement collectées par le journaliste Saša Ozmo dans Sport Klub.

Comment parvenez-vous à surmonter un marqueur aussi défavorable lorsque vous êtes sur le point de perdre? Quels conseils mentaux pouvez-vous donner aux autres athlètes? “Chaque sport est différent mais il y a des choses universelles que tout le monde peut faire. Quand le résultat est contre, quand la nervosité augmente et tout est du côté du rival, j’essaie de rester dans le moment présent. C’est plus difficile à réaliser qu’à dire C’est quelque chose qui s’obtient avec l’expérience et le travail, en se connaissant Une de mes techniques est de respirer consciemment je ferme les yeux et essaye de calmer mon pouls Il est normal que parfois vous ayez une explosion, quelque chose qu’aucun Je suis fier, mais ce qui importe, c’est la façon dont je récupère. C’est quelque chose qui demande beaucoup de dévouement quotidien. Vous devez créer une habitude. Je fais de l’exercice tous les jours et cela m’aide à trouver un moyen de revenir dans des situations où il n’y a pas d’issue. “

Et approfondissez cette technique de relaxation. “Il existe des techniques pour réduire la fréquence cardiaque, calmer l’esprit et aider à se concentrer. Par exemple, la respiration ou une autre technique, la visualisation. La science a montré que lorsque vous créez une image dans votre esprit, vous pouvez l’atteindre. J’ai beaucoup confiance en moi même et dans les images que je projette. J’imagine un membre de ma famille, quelqu’un de supérieur qui vous inspire. Croire en Dieu ou une puissance supérieure. Tout cela aide à réaliser les ambitions. Je pense que les anges veillent sur nous et nous offrent leur aider quand nous en avons le plus besoin. “

En réalisant ce que vous avez accompli, si vous sentez que cela a déjà été fait à un niveau personnel en atteignant tous vos objectifs. “Tout le monde parle de battre des records, des objectifs, des ambitions … mais tout cela crée une énergie qui propage beaucoup de tension. J’ai mes objectifs, mais ce n’est pas ce qui me motive. Les trophées et les records ne me remplissent pas. Cela me fait plaisir de tenir une raquette dans mes mains. L’amour pour le tennis est au centre de tout. Il y a des jours où je ne m’entraîne pas comme je le fais normalement à moins que je ne revienne à cet enfant intérieur que je porte à l’intérieur et qui aime le sport. L’objectif principal est de profiter de ce que je fais. Gagner ou ne pas gagner ne me satisfait pas en tant qu’être humain. “

Comment maintenir le niveau de motivation. “Tout vient de l’intérieur, pas de l’extérieur. Les trophées et les tournois peuvent être le but mais la motivation vient de l’effort quotidien. Certains athlètes choisissent d’avoir des courses plus courtes mais je veux que ça dure le plus longtemps possible car pour moi, le tennis va plus au-delà de la réussite professionnelle. “

La question d’avoir une position contre elle, comment il gère cette énergie négative qui vient de l’extérieur et parvient à la transformer en sa faveur. “À Wimbledon, avant Federer, j’ai déjà commenté que j’étais formé pour écouter” Nole, Nole “, au lieu de” Roger, Roger “. Je n’arrive pas toujours à le faire, car beaucoup d’énergie vient des tribunes, surtout quand je joue contre Federer ou Nadal: On parle beaucoup que les gens ne m’aiment pas mais je n’ai pas cette impression en dehors du terrain, j’apprécie beaucoup de sympathie et de soutien, il y a des endroits où j’ai plus ou moins de soutien, mais quand je joue contre eux deux, le public est de leur côté, mais cela ne signifie pas qu’ils me détestent. “

Et continue. “S’il était vrai qu’ils ne veulent de moi nulle part, pourquoi devrais-je ajouter plus d’essence au feu? Je ne veux pas contribuer au développement des énergies négatives, de la haine ou de la colère. Parfois je perds mes nerfs et je n’en suis pas fier mais j’avoue ouvertement que Je suis un homme qui continue d’apprendre et qui fait des erreurs. Pourquoi est-ce que je concentrerais mon énergie à essayer de m’aimer? Bien sûr, je veux que la foule m’encourage mais je ne veux pas ce genre de négativité, ce ne sont pas les fleurs que je veux grandir dans mon jardin. “

Kobe Bryant et ce qu’il a appris de lui. “L’un des moments les plus difficiles de ma carrière a été la blessure au coude que j’ai eue en 2016 et qui a duré jusqu’en 2017. J’étais sous pression à plusieurs reprises et j’ai dû changer de mécanicien de service. Kobe m’a beaucoup aidé. Il a partagé son expérience car il Il a également subi des blessures. Il a partagé avec moi comment il avait équilibré sa vie personnelle et professionnelle et comment il avait fait la transition vers tout ce qu’il avait construit dans sa carrière de joueur. Ce qui s’est passé est une grande tragédie mais son esprit vivra pour toujours. Regardez tout ce qui lui rappelle Cette influence va au-delà des titres. Elle transcende le sport, motivant les gens à surmonter leurs obstacles. “

