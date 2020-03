Novak Djokovic parle de passer du temps avec sa famille pendant la suspension du Tour

Le numéro un mondial Novak Djokovic dit qu’il passe du bon temps avec sa famille pendant la suspension du Tour. La semaine dernière, l’ATP a prolongé la suspension de la tournée jusqu’au 7 juin en raison de l’épidémie de coronavirus. La suspension est intervenue au mauvais moment pour Djokovic, qui n’a pas perdu un match cette année.

Mais Djokovic tire des points positifs de cette situation car il a maintenant la chance de passer beaucoup de temps avec sa femme Jelena et leurs deux enfants. “Dans les prochains jours, nous prévoyons d’organiser des rencontres et des défis intéressants à l’intérieur de la maison avec nos enfants.

Nous le publierons sur les médias sociaux “, a déclaré Djokovic, par Sport Klub.” Nous passons un bon moment avec nos enfants, je ne me souviens pas d’avoir été dans une situation comme celle-ci depuis que je suis devenu père – tant de fois de suite semaines à la maison avec Jelena et les enfants.

“En raison de la nature de mon travail, je suis toujours sur la route alors maintenant nous essayons de le voir du côté positif et positif autant que possible et de faire certaines choses pour lesquelles nous n’avons généralement pas le temps. “

Djokovic, 32 ans, a commencé la saison 2020 avec 18 victoires consécutives et trois titres consécutifs capturés. Djokovic a conduit la Serbie à remporter la première Coupe ATP, avant de décrocher son huitième titre record de l’Open d’Australie après avoir battu Dominic Thiem en finale. Lors de son dernier tournoi, le désormais 17 fois champion du Grand Chelem a tout gagné lors d’un événement ATP 500 à Dubaï.