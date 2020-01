Novak Djokovic parle de son affrontement à Yoshihito Nishioka à l’Open d’Australie

Le numéro 2 mondial Novak Djokovic, 32 ans, insiste sur le fait qu’il connaît bien Yoshihito Nishioka et qu’il sera préparé pour les Japonais lors de leur rencontre au troisième tour de l’Open d’Australie. Le Serbe de 32 ans a accédé en toute sécurité au troisième tour à Melbourne Park après une confortable victoire 6-1 6-4 6-2 contre le Japonais Tatsuma Ito.

Pendant ce temps, le n ° 71 mondial Nishioka a remporté une victoire surprise en set droit sur la tête de série n ° 30 Daniel Evans 6-4 6-3 6-4 pour organiser un affrontement à Djokovic. “Je joue avec tous les joueurs japonais sur le terrain”, a plaisanté Djokovic, interrogé sur son prochain adversaire, comme l’a révélé le site Internet du tournoi.

«Il (Nishioka) est très rapide, probablement l’un des plus rapides de la tournée. Je sais quelles sont ses forces et ses faiblesses et j’espère que je pourrai exécuter le plan de match ». Djokovic et Nishioka se rencontreront pour la deuxième fois dans leur carrière respective lors de leur rencontre à l’Open d’Australie vendredi.

L’ancien numéro un mondial, Djokovic, a remporté la seule rencontre entre les deux hommes en battant Nishioka 6-1 6-2 lors des premières finales de la Coupe Davis en novembre dernier.