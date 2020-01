Novak Djokovic parle de son amour pour l’Australie, Melbourne Park et Rod Laver Arena

Le numéro 2 mondial Novak Djokovic se sent comme chez lui en Australie car il espère une fois de plus faire sensation à l’Open d’Australie. Djokovic, tête de série n ° 2, a connu quelques difficultés lors de son premier match à Melbourne Park, mais a tout de même progressé en deuxième ronde après avoir battu le n ° mondial.

37 Jan-Lennard Struff 7-6 (5) 6-2 2-6 6-1 à Rod Laver Arena. Le Serbe de 32 ans a remporté son premier titre du Grand Chelem en 2008 après avoir battu le Français Jo Wilfried Tsonga en finale de l’Open d’Australie. Depuis lors, ancien n ° mondial

Djokovic a remporté six autres titres de l’Open d’Australie et détient le record du plus grand nombre de titres remportés à Melbourne Park. Djokovic a également conduit la Serbie à remporter la première Coupe ATP la semaine dernière et a également remporté un titre lors d’un événement ATP à Adélaïde en 2007.

«C’est formidable d’être de retour dans cette arène qui a une place très spéciale dans mon cœur. Ce fut de loin le terrain le plus réussi de ma carrière, j’adore revenir en Australie, le pays du tennis. Je tiens à remercier tout le monde pour rester jusqu’à minuit et soutenir les deux joueurs “, a déclaré Djokovic lors de son interview sur le terrain, selon le site Web du tournoi.