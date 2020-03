Novak Djokovic parle du coronavirus et du Miami Open 2020

S’il existe une voix faisant autorité dans le monde du tennis pour parler de questions extrêmement graves, c’est bien Novak Djokovic. Président du Players Council, authentique militant engagé dans ce sport et en lien direct avec de nombreuses entités, l’avis serbe sur la coronavirus il se faisait mendier mais il est arrivé. Personne ne savait avec certitude quelle décision le meilleur joueur du monde avait prise et une nuit criblée de mauvaises nouvelles, il a indiqué qu’il était à Los Angeles. Peu de temps après, Donald Trump a annoncé la fermeture des voyages entre les États-Unis et l’Europe, et malgré le fait qu’il n’y a pas d’annulation officielle de la Miami Open 2020, il semble évident que le tournoi ne sera pas joué, Novak a donc immédiatement pris l’avion.

“Je suis d’accord avec la plupart des joueurs que cela doit cesser, mais je peux sympathiser avec ceux qui souhaitent la poursuite de certains tournois. Cependant, le fait qu’il ait déclaré une pandémie mondiale montre que le Miami Open 2020 Il faudra l’annuler, je ne sais pas s’ils le feront aujourd’hui ou demain. Je suis actuellement à Los Angeles, mais je vais prendre un vol. Honnêtement, je ne sais pas ce qui peut arriver dans ces circonstances et je ne sais pas si un autre tournoi sera joué dans les mois à venir, jusqu’à ce que cela soit résolu “, a déclaré le numéro 1 mondial en ce moment, ce qui ajoutera des semaines à la pointe de cette affaire. trier d’une manière que personne n’aurait aimé voir se produire.

Peu de temps après avoir partagé ces déclarations, toute l’équipe de Novak Djokovic dans un avion, retour en Europe. On ne sait pas s’il passera ces prochains jours à Monte Carlo, sa résidence habituelle, ou ira en Serbie. Ce qui semble évident, c’est que tous les joueurs chercheront des précautions pour éviter les problèmes de santé et le tennis sera à l’arrière-plan. Il n’est pas déraisonnable de penser que des mois peuvent s’écouler sans compétition officielle et que la saison doit être complètement restructurée. Le tennis entre en mode veille, les joueurs rentrent chez eux et la bataille contre coronavirus. Jusqu’où iront ses effets?

Team Djokovic Déjà en vol pic.twitter.com/CFY6dg62mw

– Sven Groeneveld – (@sventennis) 12 mars 2020

.