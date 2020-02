Novak Djokovic partage les côtés positifs et négatifs de la Coupe ATP et de la Coupe Davis

Je pense qu’il n’y a eu qu’une seule année où je viens de jouer à l’Open d’Australie, en sautant Mubadala et la semaine d’ouverture de la saison. C’était probablement dû à une arrivée très tardive. J’ai décidé avec l’équipe qu’il valait peut-être mieux aller en Australie; la plupart du temps, je joue au moins un événement préparatoire à l’Open d’Australie.

Cette saison précédente et le début de la nouvelle étaient assez particuliers car c’était une arrivée très tardive, littéralement la dernière semaine de novembre. Ensuite, nous avons commencé la nouvelle année juste avant la nouvelle année. Vous aviez peut-être cinq semaines pour vous reposer et vous préparer; par rapport à d’autres sports, c’est un écart extrêmement court pour le reste et les préparatifs.

Je suis ravi d’avoir fait partie de la Coupe ATP. Nous avons remporté le titre inaugural de la Serbie, ce qui a été pour moi un grand succès en général en tant que compétition; c’était très bien organisé. J’ai aimé le fait que ce soit étalé sur une dizaine de jours et que nous ayons eu une journée entre les rencontres en phase de groupes.

Nous avons déménagé dans une autre ville pour jouer les quarts de finale, les demi-finales et les finales. Nous avons bénéficié de beaucoup de soutien de la communauté serbe là-bas. Pour moi, il n’y avait pas de meilleure façon de commencer la saison. C’était le meilleur regain de confiance possible pour l’Open d’Australie.

Le format des finales de la Coupe Davis est très similaire, mais il existe quelques différences. Quelque chose que les joueurs n’aiment pas avec la Coupe Davis est le fait que vous ne pouvez plus jouer à domicile. La Coupe ATP, c’était comme jouer à la maison pour nous car nous avions un énorme soutien en Australie.

En revanche, l’ATP Cup restera en Australie pendant au moins dix ans. C’est compliqué d’appeler ces compétitions des Coupes du Monde car il n’y a pas de «monde» si on le garde au même endroit pendant dix ans. Pour 99% des nations, ils n’auront pas la possibilité pendant de très nombreuses années d’organiser un match nul à domicile, à moins que vous ne jouiez le match de qualification pour les sept derniers jours à Madrid.

L’ancien format avait ses avantages de jouer à la maison et à l’extérieur. Il y avait également un manque d’implication des meilleurs joueurs dans la Coupe Davis en raison des semaines de programmation. Je comprends qu’il était nécessaire de changer le format et je l’ai soutenu.

Je pense que certaines choses doivent être différentes, car elles doivent permettre à davantage de nations d’accueillir au moins des phases de groupes, par exemple. Je veux dire, combien de pays avez-vous à Madrid? Je n’aurais pas 18 équipes. J’irais avec les quatre derniers ou les huit élites.

Avant cela, nous aurions une phase antérieure de la phase de groupes de l’année répartie, quatre équipes pour chaque groupe, hébergées dans cinq, six pays différents, de sorte que vous permettez à tous ces différents pays d’accueillir ces phases de groupe avec plusieurs équipes.

Il est difficile de s’attendre à ce que la Coupe Davis et la Coupe ATP survivent à six semaines d’intervalle. Pour être honnête, je sais que c’est différent parce que la Coupe ATP démarre la saison et c’est un format différent de la Coupe Davis qui est la compétition par équipe la plus historique de notre sport, celle que nous apprécions le plus.

À mon avis, ils doivent fusionner. Il y a eu des discussions à ce sujet avant même que les deux compétitions ne soient modifiées dans les formats que nous avons aujourd’hui. Je sais qu’il y a eu des discussions approfondies entre l’ATP et l’ITF et le groupe Kosmos pour créer une solution pour l’avenir qui servirait les deux compétitions, en créant, espérons-le, une Super Coupe.

Je pense que c’est nécessaire parce que ce sera difficile de jouer chaque année dans les deux compétitions, donc je vais devoir en choisir une et ce sera le cas pour de nombreux autres joueurs. Je ne pense pas que ce soit un modèle durable pour notre sport.