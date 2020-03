Novak Djokovic partage sa sagesse sur la santé au milieu d’une pandémie de coronavirus

L’épidémie de coronavirus a fait quelque chose de particulier – elle a mis quelque chose d’aussi simple que la santé et l’hygiène au premier plan de nos esprits. C’est particulier car il faut quand même connaître et maintenir l’hygiène, coronavirus ou pas. Novak Djokovic a fait sa part en partageant quelques conseils pour que tout le monde puisse faire exactement cela.

Novak Djokovic est un monstre de la santé et de la forme physique s’il y en a jamais eu. Outre son tennis impressionnant sur les courts, le Serbe est célèbre pour son régime végétalien. Ce n’est pas souvent que vous voyez un athlète de haut niveau s’en tenir à un régime à base de plantes et ne pas toucher à la viande. Cependant, Novak en a certainement prouvé l’efficacité.

Et maintenant, en période de grave pandémie à travers le monde, Djokovic a partagé quelques conseils de santé et d’hygiène afin que tout le monde puisse rester à l’abri du COVID-19.

Novak Djokovic partage quelques conseils

Novak a finalement quitté les États-Unis hier alors qu’il retournait en Europe. Il a ensuite parlé à Telegraf pour partager sa sagesse avec nous.

Buvez autant de shakes verts à base de légumes à feuilles comme le persil, les épinards, le chou frisé, etc., comme vous le pouvez. Cela crée une base alcaline dans votre corps qui empêche les agents pathogènes et les virus de prospérer.

Novak Djokovic

Augmentez votre apport quotidien en zinc et Vitamine C. Vous pouvez augmenter votre dose quotidienne de 5 à 7 grammes de vitamine C à 10 grammes. Quant au zinc, essayez de mettre la main sur le zinc liquide, qui est la meilleure forme pour l’apport. Sinon, tout autre formulaire fera l’affaire.

Buvez une concoction de eau de citron tiède avec sel de mer tous les matins, à jeun. Répétez plusieurs fois par jour. Il est recommandé de boire la solution avec un estomac aussi vide que possible. Vous pouvez également ajouter feuilles de gingembre et de menthe à la boisson si vous le souhaitez.

Dans une cuillère à café de miel et cannelle, ajoutez une petite portion de gousses d’ail et consommer.

Différents types de thés et d’herbes fraîches sont toujours bons pour votre corps. Boisson hibiscus ou thé Rtanj.

L’eau d’argent colloïdal peut être très utile pour renforcer votre immunité. (Notez qu’il s’agit d’une médecine alternative. Utilisez à votre discrétion)

Prenez l’habitude de faire exercices de respiration sur une base quotidienne. Il vous aide à maintenir votre harmonie mentale et contribue également à améliorer votre digestion et votre métabolisme.

Pour les gens spirituels là-bas

Le Serbe avait également quelques conseils pour les personnes les plus inclinées spirituellement.

Passez du temps en plein air dans des environnements naturels comme les parcs, les forêts, les lacs, etc. Cela vous aidera à rajeunir votre énergie, vous permettant de maintenir l’équilibre dans votre esprit, votre corps et votre âme.

Profitez de la musique que vous aimez et riez autant que vous le pouvez.

Voilà. Dès la bouche du cheval. En regardant la façon dont Novak Djokovic a traversé sa vie et sa carrière, j’essaie certainement certaines de ces choses, sinon toutes.